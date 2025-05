Riccione vuole costruire la Città del Benessere nei piani Spa cittadina e riuso della colonia Bertazzoni

© Riminitoday.it - Riccione vuole costruire la "Città del Benessere", nei piani Spa cittadina e riuso della colonia Bertazzoni Riccione ha recentemente approvato un atto di indirizzo che definisce gli obiettivi strategici per la riqualificazione dell’ambito territoriale sud della Città, compreso tra la zona termale e il confine con Misano Adriatico. L’obiettivo centrale del piano è la realizzazione. 🔗 La giunta comunale diha recentemente approvato un atto di indirizzo che definisce gli obiettivi strategici per la riqualificazione dell’ambito territoriale sud, compreso tra la zona termale e il confine con Misano Adriatico. L’obiettivo centrale del piano è la realizzazione. 🔗 Riminitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, raid russo sulla città di Kryvyi Rih: 6 bambini tra le 19 vittime | Zelensky: "Mosca non vuole la tregua" - L'accusa di Parigi e Londra: "Putin continua a tergiversare, dia una risposta agli Usa". Media: "Macron pronto a rappresentare l'Europa in colloqui con il leader del Cremlino" 🔗tgcom24.mediaset.it

Dopo le frazioni Cantone e Sant’Ilario il centro città vuole la casetta dell’acqua - Il Comune si prepara a discutere una proposta che punta a migliorare l’accesso all’acqua potabile in aree strategiche del territorio. Con una mozione presentata dalla Lega, si chiede all’amministrazione comunale di attivarsi con Cap Holding per il posizionamento di una nuova “casetta dell’acqua“ nella cosiddetta piazza del Mercato, in via Toniolo. Questa iniziativa nasce dall’esperienza positiva maturata con le due casette già installate, una a Cantone e l’altra a Sant’Ilario, e mira a colmare una lacuna in centro, attualmente privo di un punto di distribuzione simile. 🔗ilgiorno.it

La multinazionale è in crisi ma si vuole espandere in città (in cambio di boschi e giardini): il progetto - È da febbraio che i lavoratori sono sul piede di guerra, da quando è stato annunciato un piano di riorganizzazione e riduzione dei costi (saving), comunicato dalla STMicroelectronics in occasione della presentazione del piano industriale 2025-2027. A fronte delle previsioni fatte a fine 2023, che... 🔗monzatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riccione vuole costruire la Città del Benessere, nei piani Spa cittadina e riuso della colonia Bertazzoni; “Riccione Città Solare”: via libera della giunta, cittadini, imprese e associazioni invitate a partecipare; Riccione – Al via il progetto “La Città dei Ragazzi”: l’ex Mattatoio si trasforma in un nuovo spazio per giovani, famiglie e comunità; Riccione punta in alto: turismo da un miliardo l’anno entro il 2028, svolta su sei mesi di stagione piena. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media