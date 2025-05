Riccione Shopping District presenta tre serate di musica dal vivo con pianoforti suonati lungo le vie dello shopping

Un evento musicale che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto: questo è "Riccione piano e forte", il progetto artistico realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con il Conservatorio Statale di musica "G. Rossini" di Pesaro. Dal 10 al 24 maggio, il distretto commerciale di Riccione ospiterà questo evento.

Riccione presenta le nuove regole su gestione del verde e abbattimento degli alberi - Dai criteri di valutazione per la compensazione all’abbattimento delle alberature alle nuove procedure per il conteggio delle superfici permeabili e semipermeabili, dalle modalità per la gestione e la cura del verde ai patti di collaborazione con le associazioni e i cittadini per la cura del... 🔗riminitoday.it

Postepay presenta ecosistema per ‘great shopping experience’ e partnership con Scalapay - (Adnkronos) – PostePay, la società di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), presenta al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento. L’obiettivo è garantire una “Great […] L'articolo Postepay presenta ecosistema per ‘great shopping experience’ e partnership con Scalapay proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Postepay presenta ecosistema per ‘great shopping experience’ e partnership con Scalapay - (Adnkronos) – PostePay, la società di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), presenta al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento. L’obiettivo è garantire una “Great […] 🔗periodicodaily.com

Riccione: a maggio 81 esibizioni di pianoforte nei principali assi commerciali della città - Un evento musicale che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto: questo è “Riccione piano e forte”, il progetto artistico realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con il Conserv ... 🔗chiamamicitta.it

Riccione presenta il piano strategico del turismo: obiettivo un milione di arrivi - Negli ultimi vent’anni, secondo gli esperti della società di consulenza KPMG incaricata di condurre l’analisi e sviluppare proposte, Riccione ha vissuto una fase di rallentamento della ... 🔗newsrimini.it

Radio, tv e social: Riccione presenta la nuova promozione turistica al Palazzo dei Congressi - Riccione è pronta a promuovere una strategia multicanale che sfrutterà i principali mezzi di comunicazione ATL (media tradizionali) e digital, scegliendo spazi premium per ogni singolo mezzo coinvolto ... 🔗chiamamicitta.it