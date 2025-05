Riccione promuove i Patti di collaborazione per la gestione condivisa degli orti per anziani

Riccione ha pubblicato l'avviso per la promozione dei Patti di collaborazione, finalizzati all'amministrazione condivisa delle aree ortive comunali. L'obiettivo è incentivare attività di cura, gestione e valorizzazione delle aree ortive individuate dalla Giunta comunale.

Padula promuove la ricerca: approvata la convenzione per i “Dottorati Comunali” in collaborazione con l’Università di Salerno - Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Padula conferma il suo impegno per la valorizzazione del sapere e delle competenze locali approvando in Giunta Comunale la nuova convenzione per il finanziamento dei “Dottorati Comunali” del 38° ciclo, nell’ambito del bando promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decisione rafforza il legame tra il territorio e l’Università degli Studi di Salerno, soggetto accademico con cui l’amministrazione aveva già avviato una collaborazione strategica. 🔗anteprima24.it

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona sbarca in televisione: «Collaborazione virtuosa che promuove il territorio» - Il Museo Nicolis di Verona apre di nuovo le sue porte alla redazione di Mediaset, per la registrazione di quattro puntate di Studio Aperto MAG Drive Up, il programma in onda su Italia 1 ogni giovedì alle 18.55 dedicato agli appassionati di motori, con al suo interno approfondimenti, recensioni e... 🔗veronasera.it

Amministrazione condivisa, a due anni dalla delibera pronti 25 patti di collaborazione - Dopo una lunga gestione, il 23 maggio del 2023, l’assemblea capitolina ha approvato una delibera. È quella che sancisce la nascita del “regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni”. Con quel provvedimento la Capitale, in ritardo rispetto a decine di comuni italiani, istituisce... 🔗romatoday.it

Riccione, pubblicato l’avviso per la gestione condivisa degli orti urbani - L’iniziativa si inserisce nell’attuazione del “Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e per ... 🔗altarimini.it

Riccione, Patti di collaborazione per i beni comuni: pubblicati gli avvisi per l’amministrazione condivisa - Il Comune di Riccione ha pubblicato gli avvisi per la promozione dei Patti di collaborazione finalizzati all’amministrazione condivisa di immobili e aree pubbliche. Gli avvisi riguardano sia l’utilizz ... 🔗chiamamicitta.it

Riccione, arriva la parola fine sulla storica collaborazione con Radio Deejay - Su altre fonti Radio Deejay, infatti, animava la cittadina romagnola tutte le estati esattamente da 38 anni, dal 1987, quando a Riccione è arrivata Acquafan. Lo ha annunciato ieri, giovedì 3 ... 🔗informazione.it