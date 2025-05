Ricci Torino retroscena sull’obiettivo dell’Inter | cos’è successo coi tifosi – FOTO

© Internews24.com - Ricci Torino, retroscena sull’obiettivo dell’Inter: cos’è successo coi tifosi – FOTO Ricci Torino, spunta un retroscena sull’obiettivo di calciomercato dell’Inter, ecco cos’è successo coi tifosi granata ieri, il racconto sul granata Ricci Torino, un accostamento di parole che interessa (e non poco) ai tifosi dell’Inter. Sono tante le voci degli ultimi giorni che vedono come protagonisti il big granata e i nerazzurri, seppur – né il giocatore né l’entourage meneghino – si sia mai esposto direttamente sulla vicenda. Nel frattempo i colleghi di CalcioNews24 hanno svelato un retroscena sul giocatore inerente alla sfida di ieri sera contro il Venezia, ecco alcuni passaggi di cosa scrivono. Seguono le parole del patron Urbano Cairo proprio sul giocatore nel mirino di Marotta.Ricci Torino – «Piccolo retroscena: seppur infortunato, giacché alle prese con una fastidiosa tendinopatia, dopo la gara ieri sera Ricci si è recato negli spogliatoi per far sentire la propria vicinanza ai compagni. 🔗 , spunta undi calciomercato, eccocoigranata ieri, il racconto sul granata, un accostamento di parole che interessa (e non poco) ai. Sono tante le voci degli ultimi giorni che vedono come protagonisti il big granata e i nerazzurri, seppur – né il giocatore né l’entourage meneghino – si sia mai esposto direttamente sulla vicenda. Nel frattempo i colleghi di CalcioNews24 hanno svelato unsul giocatore inerente alla sfida di ieri sera contro il Venezia, ecco alcuni passaggi di cosa scrivono. Seguono le parole del patron Urbano Cairo proprio sul giocatore nel mirino di Marotta.– «Piccolo: seppur infortunato, giacché alle prese con una fastidiosa tendinopatia, dopo la gara ieri serasi è recato negli spogliatoi per far sentire la propria vicinanza ai compagni. 🔗 Internews24.com

