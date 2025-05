Ricci Inter Cairo svela sul futuro del big del Torino | cosa ha detto – VIDEO

Ricci Inter è l'ultima voce di calciomercato, il patron del Torino urbano Cairo è stato Interpellato sul futuro del giocatore, ecco la video Intervista Ricci Inter è una delle ultime voci di calciomercato. Da più part infatti si vocifera di un Interesse del club di Beppe Marotta per il giocatore che sta facendo la fortuna del Torino. Interpellato sull'argomento dopo la gara contro il Venezia il patron dei granata Urbano Cairo ha risposto così sui rumors inerenti al giocatore. La video Intervista dall'inviato di CalcioNews24 Lorenzo Bosca presente allo Stadio. Sentiamo cosa ha detto l'editore di Masio ai colleghi proprio sull'ex talento dell'Empoli oggi stella della mediana dei piemontesi. Cairo SU SAMUELE Ricci – «Si è fatta sentire l'assenza di Ricci oggi, può essere un tema per il prossimo anno viste le voci di mercato? Ricci adesso è sicuramente un giocatore importante e con noi ha sempre fatto benissimo.

