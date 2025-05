Riccardo Tisci un portavoce risponde alle accuse contro lo stilista | Otterrà giustizia attraverso un giusto processo

© Vanityfair.it - Riccardo Tisci, un portavoce risponde alle accuse contro lo stilista: «Otterrà giustizia attraverso un giusto processo» portavoce le sue prime parole dopo l'accusa di presunta aggressione sessuale 🔗 Il designer tarantino affida a unle sue prime parole dopo l'accusa di presunta aggressione sessuale 🔗 Vanityfair.it

Su altri siti se ne discute

Lo stilista Riccardo Tisci denunciato per presunta aggressione sessuale - Il designer italiano, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry, dovrà rispondere al tribunale di New York dell'accusa di aggressione e violazione del Gender-Motivated Violence Act 🔗vanityfair.it

“Mi ha drogato e aggredito sessualmente”: lo stilista Riccardo Tisci denunciato a New York. Lui nega: “Accuse false e ingiuste” - Un nome che per quasi due decenni ha dominato le passerelle internazionali, che ha rilanciato Givenchy e poi guidato Burberry. Ma ora Riccardo Tisci, 50 anni, stilista italiano tra i più influenti della sua generazione, si trova al centro di un’inchiesta giudiziaria. È stato citato in giudizio a New York da un uomo, Patrick Cooper, che lo accusa di averlo drogato e aggredito sessualmente nel giugno 2024. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale: avrebbe drogato e aggredito un uomo - Patrick Cooper ha accusato di violenza sessuale l'ex Direttore creativo di Givenchy e Burberry. I fatti risalirebbero al 2024.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riccardo Tisci, un portavoce risponde alle accuse contro lo stilista: «Otterrà giustizia attraverso un giusto processo; “Mi ha drogato e aggredito sessualmente”: lo stilista Riccardo Tisci denunciato a New York; Lo stilista Riccardo Tisci denunciato per presunta aggressione sessuale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riccardo Tisci, un portavoce risponde alle accuse contro lo stilista: «Otterrà giustizia attraverso un giusto processo» - Il designer tarantino affida a un portavoce le sue prime parole dopo l'accusa di presunta aggressione sessuale ... 🔗vanityfair.it

Lo stilista Tisci denunciato. La vittima: «Mi drogò e abusò di me». Lui: tutto falso, lo proverò - Il suo nome è stato legato a quello della moda internazionale per vent’anni: Riccardo Tisci, uno dei più influenti stilisti italiani, è ora denunciato per aver drogato e aggredito sessualmente un 35en ... 🔗corriere.it

Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale a New York: cosa è successo - Nato a Taranto nel 1974 e cresciuto a Como, Riccardo Tisci si è formato alla prestigiosa Central Saint Martins di Londra. Nel 2005 è diventato direttore creativo di Givenchy, rivoluzionandone ... 🔗gay.it