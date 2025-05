Riccardo Riccardi pronto soccorso ai privati sputi calci e pugni all?auto dell?assessore regionale alla Sanità | il blitz mentre lasciava il Municipio

TOLMEZZO - sputi, calci e pugni all'auto dell'assessore regionale alla Sanità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. L'auto è stata presa di mira l'altra.

Pronto soccorso: cittadini in piazza mentre Riccardi incontra i sindaci - La Carnia si mobilita in difesa del proprio ospedale. Centinaia di cittadini hanno manifestato ieri, lunedì 28 aprile, a Tolmezzo per esprimere la loro ferma opposizione all'annunciata esternalizzazione di parte dei servizi del Pronto soccorso locale. La protesta si è tenuta all’esterno della... 🔗udinetoday.it

Pronto soccorso: cittadini in piazza mentre Riccardi incontra i sindaci - Centinaia di cittadini hanno manifestato ieri, lunedì 28 aprile, a Tolmezzo per esprimere la loro ferma opposizione all'annunciata esternalizzazione di parte dei servizi del Pronto soccorso locale. La ... 🔗udinetoday.it

Salute: Riccardi, adeguiamo servizi sanitari per mantenerli aperti - Oggi l'assessore è intervenuto a Tolmezzo per un'audizione sul tema del Pronto soccorso dell'ospedale cittadino Tolmezzo, 28 apr - "Manterremo aperti i servizi sanitari come i Pronto ... 🔗ilgazzettino.it

Pronto soccorso intasati, il sistema rischia il crac: tre accessi su quattro sono pazienti con sintomi lievi - FRIULI VENEZIA GIULIA - «La sfida è la sanità territoriale. Cioè: alleggerire e specializzare gli ospedali senza chiuderli, assicurare ad almeno 15 minuti di auto una ... 🔗ilgazzettino.it