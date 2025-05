Riccardo Orsolini trascina il Bologna | sfida decisiva contro la Juventus

© Sport.quotidiano.net - Riccardo Orsolini trascina il Bologna: sfida decisiva contro la Juventus contro Venezia e Inter, supplendo all’assenza di quel Castro senza il quale l’attacco fatica a girare.Riccardo Orsolini è sempre più l’ago della bilancia rossoblù e che sia arrivato all’apice della maturità lo dimostrano i sorrisi tanto per i gol segnati giocando da titolare (contro Cagliari, Lazio, e Venezia) quanto per quello determinante contro l’Inter, quando Italiano gli ha chiesto di essere arma letale a partita in corso. Si è preso il peso offensivo della squadra sulle spalle: sono già 12 (con 4 assist) le sue reti in campionato, mai aveva segnato tanto se è vero che due anni fa arrivò a quota 11.Ma sono 14 se si considera pure la Coppa Italia. Il Bologna si aggrappa al suo numero 7. 🔗 Ha segnato 5 reti nelle ultime 8 gare. Soprattutto, ne ha messe a referto 2 nelle ultime 5, tutte da tre puntiVenezia e Inter, supplendo all’assenza di quel Castro senza il quale l’attacco fatica a girare.è sempre più l’ago della bilancia rossoblù e che sia arrivato all’apice della maturità lo dimostrano i sorrisi tanto per i gol segnati giocando da titolare (Cagliari, Lazio, e Venezia) quanto per quello determinantel’Inter, quando Italiano gli ha chiesto di essere arma letale a partita in corso. Si è preso il peso offensivo della squadra sulle spalle: sono già 12 (con 4 assist) le sue reti in campionato, mai aveva segnato tanto se è vero che due anni fa arrivò a quota 11.Ma sono 14 se si considera pure la Coppa Italia. Ilsi aggrappa al suo numero 7. 🔗 Sport.quotidiano.net

Venezia-Bologna 0-1, Orsolini trascina i rossoblù verso la Champions - (Adnkronos) – Tre punti d’oro per il Bologna, che batte il Venezia e alimenta le proprie speranze Champions. I rossoblù di Italiano vincono 1-0 al Penzo, nella 30esima giornata di Serie A, grazie al bellissimo gol di Riccardo Orsolini, arrivato al 49?. Con questa vittoria il Bologna rimane al quarto posto in classifica salendo a 56 punti, momentaneamente a -2 dal terzo posto dell’Atalanta, mentre il Venezia rimane al penultimo posto a quota 20. 🔗.com

