Riccardo Magi propone un tavolo politico per unire le opposizioni su proposte comuni

© Quotidiano.net - Riccardo Magi propone un tavolo politico per unire le opposizioni su proposte comuni tavolo politico di discussione delle opposizioni "per comprendere se si riescono a trovare delle convergenze su proposte comuni. Serve un lavoro politico che va messo in campo il prima possibile". Rilancia l'idea di un campo largo Riccardo Magi, il segretario di Più Europa che oggi si trova a Cagliari per un incontro sui referendum. "Quindi serve questo luogo per misurare se le differenze oggettive tra le diverse forze di opposizione possono essere colmate con la proposta politica e trasformarsi in alternativa di governo. Non può essere tutto lasciato a situazioni pubbliche o foto in situazioni pubbliche", conclude. 🔗 Undi discussione delle"per comprendere se si riescono a trovare delle convergenze su. Serve un lavoroche va messo in campo il prima possibile". Rilancia l'idea di un campo largo, il segretario di Più Europa che oggi si trova a Cagliari per un incontro sui referendum. "Quindi serve questo luogo per misurare se le differenze oggettive tra le diverse forze di opposizione possono essere colmate con la proposta politica e trasformarsi in alternativa di governo. Non può essere tutto lasciato a situazioni pubbliche o foto in situazioni pubbliche", conclude. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Riccardo Magi annuncia referendum contro il DL Sicurezza: "Decreto incostituzionale" - "Depositeremo immediatamente richiesta di referendum abrogativo e inizieremo la raccolta firme per abrogare il DL Sicurezza. Un decreto certamente incostituzionale per la palese mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. Un intervento per decreto legge in materia penale all'insegna del populismo penale che non ha precedenti per ampiezza e portata ottusamente e irragionevolmente repressiva". Lo annuncia il segretario di +Europa, Riccardo Magi. 🔗quotidiano.net

Elezioni provinciali, il Pd propone L'Alternativa - “Dopo anni di impasse, la città metropolitana di Messina tornerà ad avere una sua dignità e legittimità politica. Questa mattina abbiamo depositato la nostra proposta in vista del rinnovo del consiglio metropolitano. La lista "PD - L'Alternativa" rappresenta un'alleanza strategica tra il Partito... 🔗messinatoday.it

Terribile incidente, Nora e Riccardo muoiono a 19 anni. L’orrore dopo la serata tra amici - Questa mattina, sabato 22 marzo, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cavernago. Due giovani di 19 anni, Riccardo Gualandris e Nora Jawad, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto sulla nuova bretella della strada provinciale 498. Riccardo si trovava sul sedile passeggero anteriore, mentre Nora, studentessa di infermieristica, era al volante dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di una Opel Corsa, quando il veicolo si è schiantato frontalmente contro un camion intorno alle 5 del mattino. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Magi, 'non bastano foto insieme urge tavolo opposizioni'; Magi, 'non bastano foto insieme urge tavolo opposizioni'; Da Pd, M5s, Avs e Più Europa sì ad un tavolo sulla riforma Rai; CITTADINANZA: MAGI, RACCOLTE 200MILA FIRME. ORA SPRINT FINALE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Magi, 'non bastano foto insieme urge tavolo opposizioni' - Un tavolo politico di discussione delle opposizioni "per comprendere se si riescono a trovare delle convergenze su proposte comuni. Serve un lavoro politico che va messo in campo il prima possibile". 🔗ansa.it

Magi (+Europa): “Un referendum per abrogare il dl sicurezza, raccoglieremo milioni di firme” - Il decreto sicurezza va abrogato e subito. Si sta già costituendo un fronte referendario. Riccardo Magi, il segretario di +Europa, ha gettato la rete per raccogliere associazioni e partiti ... 🔗repubblica.it