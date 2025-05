Riarmo Ue Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della Difesa italiana. L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della difesa italiana.

Mosca: «Kiev rifiuta la tregua e minaccia la nostra parata del 9 maggio». Riarmo Ue, Mattarella convoca il Consiglio di Difesa - Le notizie di sabato 3 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta. Attacco a Novorossiysk, proclamato stato d'emergenza. Attore arruolato nelle truppe di Kiev ucciso al fronte 🔗xml2.corriere.it

Zakharova contro l'Italia: "Convoca l'ambasciatore russo perché non sa come difendersi, Mattarella mente, nessuna minaccia all'Ue con armi nucleari" - Nella giornata di ieri Zakharova aveva definito false le dichiarazioni di Mattarella, secondo cui la Russia minaccerebbe l'Europa con le sue armi nucleari Maria Zakharova contro l'Italia. La portavoce di Lavrov ha criticato la scelta di Tajani di convocare l'ambasciatore russo: "Non hanno nul 🔗ilgiornaleditalia.it

Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa sul riarmo europeo - Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Il presidente della Repubblica, si legge in un comunicato del Quirinale, ha indetto la riunione, che si terrà al Palazzo del Quirinale, “per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17”. Il Consiglio tratterà in primis la questione del riarmo europeo: “L’ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana”. 🔗ilfattoquotidiano.it

