Riarmo Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa

© Lapresse.it - Riarmo, Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17. L'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della Difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull'adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l'industria della Difesa italiana. Inoltre, il Consiglio esaminerà l'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente ed alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo. Lo rende noto il Quirinale.

