Riapre la villa con le 6 sale delle meraviglie nel cuore del Parco Valentino

© Leccotoday.it - Riapre la villa con le 6 sale delle meraviglie nel cuore del Parco Valentino Riapre, nei giorni festivi, il Centro visitatori di villa Gerosa ai Piani dei Resinelli, nelcuore del Parco Valentino di proprietà della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino. Sono previste nelle prossime settimane alcune visite con le scuole che ogni anno. 🔗 Da domenica 11 maggio, nei giorni festivi, il Centro visitatori diGerosa ai Piani dei Resinelli, neldeldi proprietà della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino. Sono previste nelle prossime settimane alcune visite con le scuole che ogni anno. 🔗 Leccotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

Lainate: Villa Litta riapre le porte di Ninfeo e Palazzi, arriva anche l’happy hour fra i giochi d’acqua - Lainate, 28 aprile 2025 – Riaprono le porte del Ninfeo e dei Palazzi del '500 e '700 a Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate. La stagione si inaugura giovedì 1° maggio 2025 con le visite guidate al celebre Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, alle sale affrescate del ‘500 e del ‘700, ai Giardini all’Italiana, alle settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e al Parco storico. Curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con l'amministrazione Comunale di Lainate, le visite guidate, scadenzate ogni 20 minuti dalle 15 alle 18, sono prenotabili sul sito www. 🔗ilgiorno.it

Lavori conclusi, riapre la piscina di Villa Dante: si torna in vasca dopo quasi un mese e mezzo di stop - Riapre oggi la piscina di Villa Dante. L’impianto era stato chiuso a seguito della forte ondata di maltempo dello scorso 4 febbraio, che aveva accentuato alcune vulnerabilità, in particolare legate alla vetustà delle tubazioni, delle pompe di ricircolo e dell’impianto elettrico. Sono stati... 🔗messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Riapre la villa con le 6 sale delle meraviglie nel cuore del Parco Valentino; Villa Gerosa riapre ai visitatori: natura, storia e meraviglia nel cuore del Parco Valentino ai Resinelli; Weekend dell'Immacolata a Genova e dintorni: Feste di Natale, Winter Park, Mercatale, Santa Claus Village, Mercatini e altro; “Una giornata per innamorarsi…” a San Valentino riapre Villa dei Vescovi, sino al 21 dicembre sono previsti 63 eventi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne