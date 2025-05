Riaperta la farmacia | Presidio fondamentale

© Lanazione.it - Riaperta la farmacia: "Presidio fondamentale" farmacia. Il Gruppo Bartoli ha mantenuto la promessa fatta all’amministrazione comunale di Monteleone, rispettando i tempi previsti per la riapertura della farmacia, chiusa da mesi con grave disagio per la popolazione. L’iniziativa rientra nel Progetto Appennino Salute, con cui il gruppo si è impegnato a garantire servizi sanitari essenziali nelle aree montane a rischio spopolamento, avviato con l’acquisizione della farmacia di Scheggino due anni fa. La farmacia di uno dei borghi più elevati dell’Umbria, torna ad essere un Presidio sanitario irrinunciabile per i 580 abitanti. La struttura opererà in stretta sinergia con la farmacia di Scheggino, già rilanciata ed esempio virtuoso di come questi presidi possano evolvere da semplici punti di dispensazione farmaci a veri e propri centri sanitari di prossimità. 🔗 MONTELEONE DI SPOLETO Torna la. Il Gruppo Bartoli ha mantenuto la promessa fatta all’amministrazione comunale di Monteleone, rispettando i tempi previsti per la riapertura della, chiusa da mesi con grave disagio per la popolazione. L’iniziativa rientra nel Progetto Appennino Salute, con cui il gruppo si è impegnato a garantire servizi sanitari essenziali nelle aree montane a rischio spopolamento, avviato con l’acquisizione delladi Scheggino due anni fa. Ladi uno dei borghi più elevati dell’Umbria, torna ad essere unsanitario irrinunciabile per i 580 abitanti. La struttura opererà in stretta sinergia con ladi Scheggino, già rilanciata ed esempio virtuoso di come questi presidi possano evolvere da semplici punti di dispensazione farmaci a veri e propri centri sanitari di prossimità. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Dazi e agricoltura: «I vigneti piacentini presidio fondamentale da valorizzare» - Occorre che l’Unione Europea metta in campo le risorse necessarie per compensare l’impatto dei dazi americani sul vino come sugli altri prodotti agroalimentari e sostenere le filiere produttive di un settore chiave dell’economia. È questo uno dei temi emersi dall’incontro a Casa Coldiretti tra il... 🔗ilpiacenza.it

Nuovo defibrillatore alla farmacia di via del Prete, la sindaca Foronchi: “Ora abbiamo un ulteriore presidio" - “Presentiamo un ulteriore presidio a tutela della vita di cittadini e turisti. Cattolica ha un defibrillatore in più e in un luogo centrale, come la zona mare nord”. Così la sindaca Franca Foronchi al taglio del nastro del nuovo defibrillatore che è stato posizionato nella teca davanti alla... 🔗riminitoday.it

Colto da infarto, salvato in farmacia a Casalnuovo: «Noi un presidio per le emergenze» - Quarantenne salvato da un infarto grazie a un rapido esame elettrocardiografico effettuato in farmacia e refertato in pochi minuti da un cardiologo posto in una centrale di monitoraggio a distanza, a... 🔗ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Riaperta la farmacia: Presidio fondamentale; Monteleone di Spoleto, il Gruppo Bartoli ha riaperto la farmacia del borgo; Riapre la farmacia di Monteleone, torna un servizio vitale; A Monteleone di Spoleto riapre la farmacia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Federfarma: la farmacia dei servizi apre davvero i battenti - Un tassello importante del disegno complessivo del Governo per fare della farmacia uno snodo fondamentale dell ... potrà infatti diventare un presidio nel quale il cittadino, oltre ai farmaci ... 🔗quotidianosanita.it

Taglio del nastro per la farmacia di San Fedele - Sabato 19 aprile inaugurazione ufficiale della nuova sede della farmacia comunale di Centro Valle Intelvi, in piazza IV Novembre, a San Fedele sotto lo stesso edificio che ospita il Comune e la ... 🔗laprovinciadicomo.it

Centro Valle Intelvi, ecco la nuova Farmacia Comunale da 520mila euro: “Fondamentale per 10mila residenti” - La farmacia, oggi comunale da 25 anni – dopo essere stata per decenni una municipalizzata – rappresenta un presidio sanitario fondamentale per i circa 10.000 residenti della Valle Intelvi, che possono ... 🔗comozero.it