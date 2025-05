Reyer il derby con Treviso per qualificarsi ai playoff

È tempo di derby per l'Umana Reyer. Gli orogranata sono attesi domani, domenica 4 maggio, sul parquet del Palaverde, per l'attesa sfida tutta veneta contro la Nutribullet Treviso, valide per la penultima giornata di regular season. Per i lagunari è il crocevia della stagione: una vittoria contro.

Il derby è ancora biancorosso. La Pallacanestro Trieste batte la Nutribullet Treviso - Trieste porta a casa i due punti nonostante le assenze, spinta da una cornice di pubblico caldissima. I biancorossi indugiano solo nel primo quarto, ma prendono il largo già prima della sirena dell’intervallo e non si guardano più indietro grazie ad una prestazione di squadra molto convincente. ... 🔗triesteprima.it

Il Treviso affonda al Baracca, il Mestre vince 2-0 il derby del Terraglio - MESTRE -TREVISO 2-0 Reti: pt 5’ Bangal, st 12’ Soprano. Mestre: Cortese; R. Maset, Soprano, Melchiori; Piantoni (st 49’ Ciancamerla), Sanat, Trovade, Romano (st 45’ Piras), Lattuchella; Bangal (st 45’ Arrondini), Marcandella (st 28’ Turchetta). Panchina: Veneran, Iotti, Gallo, Vianello, Solerio... 🔗trevisotoday.it

Il derby Mestre-Treviso sarà in diretta streaming sul portale della FIGC - Debutto di fuoco per Carmine Parlato: il nuovo allenatore dei biancocelesti domenica affronterà alle 14.30 il Mestre in un derby sempre molto sentito e ricco di fascino. All'andata al Tenni finì con un pareggio a reti bianche al termine di 90 minuti intensi giocati quasi interamente sotto una... 🔗trevisotoday.it

Derby Treviso-Venezia: tutte le pressioni sulla Reyer, tanti gli ex - Derby veneto nella penultima gara della stagione di LBA con la Nutribullet Treviso che al PalaVerde ospita l'Umana Reyer Venezia. Tutte le pressioni sono sugli orogranata, che cercano ... 🔗pianetabasket.com

Treviso, ultima al Palaverde. con la Reyer per il derby nr. 14 - Finale di stagione degno di Hollywood per la Nutribullet, che proprio nella sua ultima partita casalinga ospiterà i rivali della Reyer Venezia: appuntamento alle 18.15 di ... 🔗m.pianetabasket.com

Pallacanestro maschile: il punto sul campionato delle squadre venete - L'Umana Reyer Venezia cade in casa contro Pistoia. Ora la strada per i playoff passa attraverso il derby di domenica prossima contro Treviso ... 🔗rainews.it