Restaurazione sugli spalti interisti Ora la Curva Nord non esiste più | I gruppi ritornano indipendenti

Curva Nord schierata dietro un unico striscione non esiste più, anche perché il simbolo che ne testimoniava l'esistenza è stato estromesso da San Siro subito dopo l'inchiesta "Doppia Curva". Quel messaggio di compattezza, presentato come un cambiamento a lungo meditato dopo l'omicidio Boiocchi e lo svuotamento forzato del secondo anello verde, era stato lanciato dai nuovi plenipotenziari del tifo organizzato di fede interista come un modo per chiudere un periodo buio: "Un cambiamento che dovrà saldare i nostri ranghi e coinvolgere più gente possibile in questo nuovo corso".E invece le indagini di Squadra mobile e Dda hanno dimostrato che non era altro che una decisione calata dall'alto dal triumvirato composto da Andrea Beretta, Antonio Bellocco e Marco Ferdico per dimostrare di aver conquistato il potere. Erano le ultime vestigia di un'epoca tramontata definitivamente il 30 settembre 2024.

