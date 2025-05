Restaurato e con nuove collezioni Riapre lo storico Orto botanico

© Ilgiorno.it - Restaurato e con nuove collezioni. Riapre lo storico Orto botanico Riapre al pubblico l’Orto botanico. L’occasione è la 30esima edizione della Festa del roseto, tradizionale rassegna dedicata alle oltre 300 rose botaniche, antiche e moderne, che costituiscono una delle sue principali collezioni. Chiuso dal giugno scorso per realizzare gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con 2 milioni di euro grazie al Pnrr, l’Orto botanico si presenta in veste rinnovata: sono state introdotte nuove collezioni e arricchite quelle storiche, ristrutturate le celebri serre scopoliane intitolate al naturalista Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788), restaurate le fontane e l’edicola dedicata a Francesco I d’Austria. Il programma di domani prevede alle 10,30 la presentazione del volume "L’Orto botanico dell’Università di Pavia. 250 anni di storia, ricerca, collezioni e personaggi", visite guidate alle nuove collezioni (alle 10,30 e alle 14,30, doppio turno alle 16), e speciali visite guidate dedicate alle nuove collezioni (alle 15 e alle 16,30) in compagnia del curatore Nicola Ardenghi. 🔗 Domanial pubblico l’. L’occasione è la 30esima edizione della Festa del roseto, tradizionale rassegna dedicata alle oltre 300 rose botaniche, antiche e moderne, che costituiscono una delle sue principali. Chiuso dal giugno scorso per realizzare gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento finanziati con 2 milioni di euro grazie al Pnrr, l’si presenta in veste rinnovata: sono state introdottee arricchite quelle storiche, ristrutturate le celebri serre scopoliane intitolate al naturalista Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788), restaurate le fontane e l’edicola dedicata a Francesco I d’Austria. Il programma di domani prevede alle 10,30 la presentazione del volume "L’dell’Università di Pavia. 250 anni di storia, ricerca,e personaggi", visite guidate alle(alle 10,30 e alle 14,30, doppio turno alle 16), e speciali visite guidate dedicate alle(alle 15 e alle 16,30) in compagnia del curatore Nicola Ardenghi. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

A Napoli restaurato “Il martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio: a sorpresa spuntano tre nuove figure - Il quadro, considerato l'ultimo dipinto da Caravaggio, è custodito all'interno delle Gallerie d'Italia di Napoli. Dal suo restauro sono emerse tre nuove figure scomparse con il tempo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kep Italia, ecco le nuove collezioni per il 2025 - Tecnologico, innovativo e terribilmente cool. Ma soprattutto anticonvenzionale. Un casco può avere tutte queste caratteristiche? Guardando la nuova collezione di KEP Italia non ci sono dubbi: la risposta è affermativa. L’azienda, leader a livello mondiale, ha lanciato l’ultima collezione di caschi da equitazione e multisport. Un mix vincente di attenzione alla sicurezza e alta artigianalità italiana, in grado di accontentare anche i clienti più esigenti. 🔗panorama.it

La riforma del calcio riapre alla pubblicità del gioco d’azzardo: nuove opportunità per il gambling e per i club - La Commissione Cultura e Sport del Senato ha recentemente approvato la risoluzione presentata da Fratelli d’Italia (FdI), aprendo la strada a una revisione della legge che potrebbe riabilitare la pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio. Questa iniziativa segna una potenziale fine del divieto imposto nel 2018 con il Decreto Dignità, dando così alle aziende del settore gambling una nuova opportunità di visibilità nel mondo del pallone. 🔗laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Restaurato e con nuove collezioni. Riapre lo storico Orto botanico; Riapre la Frick Collection di New York: nuovi spazi e allestimento inedito; Restaurato e fiorito, riapre al pubblico il magnifico Giardino di Pojega: «Luogo che racconta il suo passato attraverso nuove esperienze»; New York, il 17 aprile riapre la Frick Collection. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Restaurato e con nuove collezioni. Riapre lo storico Orto botanico - Domani riapre al pubblico l’Orto botanico. L’occasione è la 30esima edizione della Festa del roseto, tradizionale rassegna dedicata alle ... 🔗ilgiorno.it

Torino, riapre al pubblico Palazzo Cisterna. Ecco il «giardino segreto» di via Carlo Alberto restaurato - Corriere Tv Torino, riapre al pubblico Palazzo Cisterna. Ecco il «giardino segreto» di via Carlo Alberto restaurato Posted: 10 aprile 2025 | Last updated: 10 aprile 2025 Il 10 aprile ha riaperto ... 🔗msn.com

Il parco di Villa Fürstenberg riapre al pubblico con nuove opere d'arte - Il parco internazionale di scultura di Villa Fürstenberg a Mestre, sede di banca Ifis, riapre al pubblico da domenica 27 aprile, con alcune novità in programma, a partire da quelle relative alla ... 🔗veneziatoday.it