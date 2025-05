Renato Veiga Juve | la posizione del club bianconero è chiara in vista dell’estate Ma il Chelsea… Scenario che non lascia dubbi per il portoghese

© Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: la posizione del club bianconero è chiara in vista dell’estate. Ma il Chelsea… Scenario che non lascia dubbi per il portoghese Renato Veiga Juve: la posizione dei bianconeri è chiara verso l’estate. Ma il Chelsea. Qual è lo Scenario per il difensore portogheseCome riferito da Calciomercato.com, il calciomercato Juve starebbe pensando all’acquisto del cartellino di Renato Veiga a titolo definitivo.I bianconeri appaiono parecchio contenti del rendimento offerto dal giocatore fino a questo momento. Il Chelsea, proprietario del cartellino, non vorrebbe però concedere un prestito bis. .com 🔗 : ladei bianconeri èverso l’estate. Ma il Chelsea. Qual è loper il difensoreCome riferito da Calciomercato.com, il calciomercatostarebbe pensando all’acquisto del cartellino dia titolo definitivo.I bianconeri appaiono parecchio contenti del rendimento offerto dal giocatore fino a questo momento. Il Chelsea, proprietario del cartellino, non vorrebbe però concedere un prestito bis. .com 🔗 Juventusnews24.com

Renato Veiga Juve, futuro già deciso? Cosa filtra sulla conferma del difensore portoghese: ecco la posizione del club bianconero - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, futuro deciso? Cosa filtra sulla conferma del difensore: la posizione del club bianconero sul portoghese La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui bianconeri che attualmente sono in prestito alla Juve e con il futuro ancora da definire. Renato Veiga, salvo sorprese, dovrebbe tornare al Chelsea al termine del prestito secco. Per quanto riguarda il prestito di Kolo Muani, invece, l’idea della Juventus sarebbe quella di trovare un nuovo accordo col PSG, anche se non è ancora del tutto scontato. 🔗juventusnews24.com

Renato Veiga Juve, addio prima del Mondiale per Club? L’idea del Chelsea sul difensore portoghese: ecco la posizione della Juventus. Ultime - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, nessun dialogo con i bianconeri: il Chelsea pensa di poter continuare sul difensore già al Mondiale per Club Nonostante sia stato schierato sempre titolare alla Juve, un po’ per scelta ed un po’ per necessità, Renato Veiga non dovrebbe rimanere in bianconero. Come riferito da La Stampa, infatti, il difensore portoghese non è ancora mai stato al centro di discussioni tra Juventus e Chelsea per la conferma in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità Una grande novità per Fiorentina Juve di questa sera potrebbe essere il ritorno da titolare di Renato Veiga. Il difensore portoghese è rientrato dall’infortunio contro l’Atalanta senza scendere in campo, e questa sera al Franchi potrebbe essere la sua occasione. 🔗juventusnews24.com

Veiga, la Juve riflette sul da farsi: il Chelsea non rinnoverà il prestito - La Juventus starebbe riflettendo sulla possibilità di acquistare a titolo definitivo Renato Veiga, difensore centrale portoghese classe 2003 attualmente in prestito dal Chelsea: come ... 🔗tuttojuve.com

Bologna-Juventus, chi giocherà al fianco di Kalulu e Renato Veiga? Il favorito di Tudor - Bologna-Juventus, chi giocherà al fianco di Pierre Kalulu e Renato Veiga? Il favorito di Igor Tudor. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Bologna-Juventus, chi giocherà al fianco ... 🔗jmania.it

Renato Veiga Juve: svelata l’intenzione dei bianconeri sul difensore! Cosa succede col Chelsea, c’è una novità per il suo futuro - Renato Veiga Juve: ecco l’intenzione dei bianconeri sul difensore portoghese! Cosa succede col Chelsea, novità importanti per il suo futuro Secondo quanto riferito da Tuttosport, Renato Veiga sta ... 🔗juventusnews24.com