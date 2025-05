Relazione con 13enne | muratore a processo

© Ilrestodelcarlino.it - Relazione con 13enne: muratore a processo Relazione era venuta a galla quasi per caso da un controllo dei carabinieri. Loro due si trovavano in auto e non stava accadendo nulla: ma poco dopo, per una coincidenza del destino, era passata la madre a cui era sembrato strano che la figlia - studentessa minorenne del comprensorio cervese - si trovasse in un’auto assieme quell’uomo mai visto prima. Una volta a casa, l’aveva incalzata scoprendo alla fine ciò che nessun genitore vorrebbe sentirsi dire: da alcuni mesi la ragazzina aveva una Relazione con quel muratore di origine campana sulla soglia dei 40.Un caso approdato ieri mattina davanti al gup Federica Lipovscek e al pm Monica Gargiulo: l’imputato, incensurato e difeso dall’avvocato Antonio De Rosa, deve rispondere di atti sessuali con minorenne perché, secondo le indagini dei carabinieri della Stazione di Cervia, la giovane aveva 13 anni quando tutto era cominciato. 🔗 Ravenna, 3 maggio 2025 – La loroera venuta a galla quasi per caso da un controllo dei carabinieri. Loro due si trovavano in auto e non stava accadendo nulla: ma poco dopo, per una coincidenza del destino, era passata la madre a cui era sembrato strano che la figlia - studentessa minorenne del comprensorio cervese - si trovasse in un’auto assieme quell’uomo mai visto prima. Una volta a casa, l’aveva incalzata scoprendo alla fine ciò che nessun genitore vorrebbe sentirsi dire: da alcuni mesi la ragazzina aveva unacon queldi origine campana sulla soglia dei 40.Un caso approdato ieri mattina davanti al gup Federica Lipovscek e al pm Monica Gargiulo: l’imputato, incensurato e difeso dall’avvocato Antonio De Rosa, deve rispondere di atti sessuali con minorenne perché, secondo le indagini dei carabinieri della Stazione di Cervia, la giovane aveva 13 anni quando tutto era cominciato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Processo per il divorzio fra Totti e Ilary, sentito Cristiano Iovino: “Con lei una vera e intensa relazione sentimentale” - Roma, 2 aprile 2025 - Molto più di un caffè, il famoso caffè citato da Ilary Blasi nella serie tv ‘Unica’. Quello che lei avrebbe preso con il personal trainer Cristiano Iovino e che avrebbe mandato su tutte le furie Francesco Totti, tanto da innescare la crisi irreversibile e la separazione della coppia più amata d’Italia. Ma Iovino, sentito dal giudice civile che si sta occupando della separazione tra la conduttrice tv e l'ex capitano della Roma e indicato come testimone dai legali dell’ex capitano della Roma, ha raccontato che con Ilary c’è stato molto più di un caffè, appunto. 🔗quotidiano.net

“Non ti faccio più giocare”, nella rete dell'ex allenatore a processo per abusi è finita anche una 13enne della Brianza: chat con ricatti e foto intime - Vessata, ricattata e minacciata di non poter più praticare lo sport che amava dal suo allenatore. Soltanto perché non voleva più cedere alle sue lusinghe e ai suoi ricatti sessuali. Una giovane di Cogliate, che oggi è maggiorenne, potrà sperare di avere giustizia dopo anni. Sta per iniziare... 🔗monzatoday.it

“Altro che caffé, tra me e Ilary c’è stata un’intensa relazione. Ci vedevamo in hotel a Milano”: le rivelazioni di Iovino al processo per il divorzio Totti-Blasi. E il Pupone vuole tagliare l’assegno - Il caffè più bollente del gossip italiano degli ultimi dieci anni rischia di andare di far scottare Ilary Blasi. O persino di andargli di traverso. Non devono averle fatto piacere le dichiarazioni rilasciate ieri – sotto giuramento – da Cristiano Iovino, il personal trainer e influencer iper tatuato passato dalla periferia della popolarità al centro della scena, prima per il presunto flirt con la Blasi poi per il pestaggio di cui è stato vittima nell’aprile del 2024 dopo la rissa con Fedez in una discoteca milanese. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Relazione con 13enne: muratore a processo; Chi è Yara Gambirasio, uccisa a 13 anni a Brembate di Sopra nel 2010. Massimo Bossetti condannato all'ergastol; Yara, la madre di Bossetti contro Marita Comi: “La mia nuora non mi ha mai creduto”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Relazione con 13enne: muratore a processo - Lei studentessa cervese e lui lavoratore quasi 40enne, erano stati identificati dell’Arma mentre parlavano in auto in un parcheggio ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tortura la figlia 13enne e la lascia morire di fame: «Pesava solo 28kg». Mamma a processo, rischia l'ergastolo - Una mamma è a processo con l'accusa di tortura e barbarie ... fossero dovuti a un profondo odio nei confronti del padre della 13enne. Le torture sulla figlia La 13enne sarebbe stata presa di ... 🔗msn.com

Catania, 13enne violentata: domani prima udienza del processo. Quattro imputati col rito ordinario, il quinto sceglie l'abbreviato - Ma le posizioni da domani si separano: uno di loro ha fatto richiesta di accedere al rito abbreviato, gli altri quattro andranno a processo col ... dichiarazioni della 13enne e del suo fidanzato ... 🔗msn.com