© Periodicodaily.com - Regno Unito: l’ascesa del Reform UK Regno Unito sta assistendo all’ascesa del partito populista di destra Reform UK, guidato da Nigel Farage, che è emerso come una forza di spicco nelle elezioni locali e suppletive. l’ascesa del Reform UK nel Regno Unito Il partito populista di destra Reform UK, guidato da Nigel Farage, noto per la sua posizione anti-immigrazione e . 🔗 Ilsta assistendo aldel partito populista di destraUK, guidato da Nigel Farage, che è emerso come una forza di spicco nelle elezioni locali e suppletive.delUK nelIl partito populista di destraUK, guidato da Nigel Farage, noto per la sua posizione anti-immigrazione e . 🔗 Periodicodaily.com

Regno Unito, il successo di Reform nelle elezioni amministrative - Reform Uk, guidato da Nigel Farage, ha conquistato un seggio parlamentare precedentemente controllato dai laburisti, in occasione delle elezioni suppletive svoltesi a Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Si è trattato del primo appuntamento elettorale dopo l’ascesa di Keir Starmer alla carica di primo ministro. Sarah Pochin, candidata di Reform, ha ottenuto la vittoria con un margine minimo, superando di sei voti la laburista Karen Shore. 🔗lettera43.it

Regno Unito, il partito Reform UK dilaga ovunque nelle elezioni amministrative - La marea faragista sommerge tutta l’Inghilterra: ed è una svolta epocale per la politica britannica. La candidata di Reform UK, Sarah Pochin, ha vinto le elezioni locali suppletive a Runcorn e Helsby, nell’ovest dell’Inghilterra, con uno scarto di sei voti. Sconfitta la candidata dei laburisti al governo, Karen Shore. Questa vittoria ispirerà il resto del Paese, ha commentato Pochin, aggiungendo che Reform ha fatto la storia, dopo aver definito Nigel Farage un “grande leader“. 🔗lapresse.it

