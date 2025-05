Regionali Martusciello FI | Candidato civico scelta migliore Poi replica a Cirielli

© Salernotoday.it - Regionali, Martusciello (FI): "Candidato civico scelta migliore". Poi replica a Cirielli civico alla presidenza della Regione sia la soluzione migliore. Evitiamo di bocciare ogni nome che si affaccia all’orizzonte: accogliamo chiunque voglia. 🔗 “Continuiamo ad aprirci alla società civile e vogliamo renderla protagonista. Restiamo dell’idea che la proposta di Tajani di candidare unalla presidenza della Regione sia la soluzione. Evitiamo di bocciare ogni nome che si affaccia all’orizzonte: accogliamo chiunque voglia. 🔗 Salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni regionali, schermaglie nel centrodestra. Martusciello (FI): “Candidato civico scelta migliore” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Continuiamo ad aprirci alla società civile e vogliamo renderla protagonista. Restiamo dell’idea che la proposta di Tajani di candidare un civico alla presidenza della Regione sia la soluzione migliore. Evitiamo di bocciare ogni nome che si affaccia all’orizzonte: accogliamo chiunque voglia esporsi e dare una mano”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa del partito all’Hotel Debonart di Napoli. 🔗anteprima24.it

Martusciello (FI): “Il mio passo indietro alle Regionali è definitivo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio passo indietro è definitivo, perché abbiamo deciso di costruire liste di Forza Italia forti e partecipate”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare, Fulvio Martusciello, ha risposto ai cronisti in merito alle prossime elezioni Regionali in Campania a margine della presentazione del libro ‘Un’altra bussola’ di Pietro De Leo a Napoli. Nelle scorse settimane Martusceillo, dopo l’inchiesta delle autorità giudiziarie del Belgio che ha portato all’arresto in Italia di una sua collaboratrice, ha annunciato di non rientrare tra i ... 🔗anteprima24.it

Regionali, centrodestra fermo al palo: dopo il ritiro di Martusciello, ipotesi Zinzi o candidato civico - Tempo di lettura: 2 minutiLa scelta del candidato presidente all’interno del centrodestra si fa sempre più tormentata, nel frattempo il 9 aprile ed il verdetto sull’ipotesi ‘terzo mandato’ si avvicina. I tre partiti della coalizione Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, continuano a punzecchiarsi a distanza, lasciando viva ogni possibilità. Una situazione che per dirla all’inglese è un vero e proprio ‘Beautiful disaster’. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regionali, Martusciello (FI): Candidato civico scelta migliore: Poi replica a Cirielli; Elezioni regionali, schermaglie nel centrodestra. Martusciello (FI): Candidato civico scelta migliore; Regionali Campania, Martusciello (FI): Non mi candido alla presidenza; Martusciello (FI), in Campania serve un candidato sudista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Regionali, Martusciello: "Per il candidato non c'è fretta. Potrebbe essere una donna" - Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia in Campania a margine di un'iniziativa politica a Capaccio Paestum ... 🔗napolitoday.it

Martusciello si ritira dalle Regionali dopo l’arresto della sua collaboratrice - Fulvio Martusciello non sarà il candidato di Forza Italia per la presidenza ... chiarisce definitivamente le posizioni del coordinatore regionale del partito, che ha preferito fare un passo ... 🔗informazione.it

Martusciello (FI), in Campania serve un candidato sudista - commentando la linea indicata dal vicepremier Tajani sul candidato ("serve un civico") del centrodestra alle Regionali. Martusciello ha ribadito il ruolo centrale degli azzurri nella coalizione ... 🔗ansa.it