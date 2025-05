Regionali Campania Nappi Lega | al centrodestra non servono protagonismi e fughe in avanti

Nappi (Lega): «Serve unità, no ai personalismi. Zinzi è il nostro candidato, la politica torni centrale»”“Ciò che serve di meno, in questo momento che impone compattezza e condivisione di intenti per liberare la Campania dalle sinistre, sono i protagonismi e le fughe in avanti. La Lega ha già individuato il candidato presidente nell’amico Gianpiero Zinzi, uomo e colLega dall’altissimo profilo politico e profondo conoscitore della realtà campana. Ed è a partire da questa proposta che al momento opportuno, nella necessaria azione di sintesi, decideranno a livello nazionale i leader dei partiti del centrodestra. I nostri nomi sono di chiara connotazione politica. Il nostro gruppo regionale lo è, lo è quello del Comune di Napoli. Lo è il nostro coordinamento. Non abbiamo bisogno di ‘aiuti da casa’: la politica deve tornare centrale”. 🔗 ): «Serve unità, no ai personalismi. Zinzi è il nostro candidato, la politica torni centrale»”“Ciò che serve di meno, in questo momento che impone compattezza e condivisione di intenti per liberare ladalle sinistre, sono ie lein. Laha già individuato il candidato presidente nell’amico Gianpiero Zinzi, uomo e coldall’altissimo profilo politico e profondo conoscitore della realtà campana. Ed è a partire da questa proposta che al momento opportuno, nella necessaria azione di sintesi, decideranno a livello nazionale i leader dei partiti del. I nostri nomi sono di chiara connotazione politica. Il nostro gruppo regionale lo è, lo è quello del Comune di Napoli. Lo è il nostro coordinamento. Non abbiamo bisogno di ‘aiuti da casa’: la politica deve tornare centrale”. 🔗 Puntomagazine.it

