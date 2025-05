Regionali 2025 Cirielli FdI | Il centrodestra scelga presto e bene

© Salernotoday.it - Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Il centrodestra scelga presto e bene" bene, senza fretta, senza agitarsi e vedremo quello che succede”. Lo dice il viceministro agli Esteri, il salernitano Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia), parlando dei tempi per la scelta del candidato di. 🔗 “E’ importante accelerare il passo. D’altro canto, pero’, bisogna scegliere anche, senza fretta, senza agitarsi e vedremo quello che succede”. Lo dice il viceministro agli Esteri, il salernitano Edmondo(Fratelli d'Italia), parlando dei tempi per la scelta del candidato di. 🔗 Salernotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Io candidato? Solo se per sondaggi vinco" - "Stiamo lavorando sulle possibili candidature ma non abbiamo approfondito ancora, i vertici si concentreranno. Ora cerchiamo di capire nell'offerta positiva per la candidatura in Campania, che arriva sia da Zinzi della Lega sia da Martuscello di Forza Italia. Io sono una persona a disposizione... 🔗salernotoday.it

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, il M5s punta su Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre il Pd spinge su Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in quella 🔗ilgiornaleditalia.it

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, per il Pd avanti Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre per il Pd in pole c’è Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in q 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Regionali 2025, Cirielli (FdI): Il centrodestra scelga presto e bene; Cirielli (FdI) sollecita il centrodestra sulle regionali: scelta oculata; AZIONE CRESCE IN TUTTA LA REGIONE CAMPANIA ANCHE CON LE COMUNALI 2025; Regionali 2025, Cirielli (FdI): De Luca? Se la Corte gli darà ragione, inizierà a ricattare il Pd. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Regionali 2025, Cirielli (FdI): "Il centrodestra scelga presto e bene" - Il vice ministro salernitano non esclude un candidato governatore civico purchè sia un "nome nuovo". Bocciati D'Amato e Mennella ... 🔗salernotoday.it

Cirielli (FdI) sollecita il centrodestra sulle regionali: "scelta oculata" - Il viceministro agli Esteri e esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, è intervenuto sulla questione della scelta del candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Campania 2025, so ... 🔗msn.com

Salerno: Cirielli (FdI), a Università sia garantita libertà opinione - "Quando nelle Università, centri per eccellenza della cultura, si usa anche la satira per denigrare e intimidire le donne che ... 🔗agenzianova.com