Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season mister Trocini ci crede

© Today.it - Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci crede Reggina è attesa dall’ultima partita della regular season del campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campo della Sancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa. 🔗 Ladall’ultimadel campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campoSancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa. 🔗 Today.it

Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci spera - Per centrare la promozione, la formazione amaranto dovrà vincere domenica a San Cataldo e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa dell’Igea Virtus ... 🔗reggiotoday.it

Reggina, solidarietà a Nino Neri dopo l’attacco di Ballarino. Giusva Branca: “caro prof, una cosa vorrei dirgliela…” - Grande onda di solidarietà nei confronti di Nino Neri, giornalista finito oggi nel mirino del patron della Reggina Ballarino ... 🔗strettoweb.com

Reggina, il bilancio totale delle sfide in D contro le calabresi: fuori casa otto vittorie su tredici - La Reggina attesa giovedì sul campo del Locri, gli amaranto attesi all'ultimo derby calabrese della stagione regolare. Al momento quattro successi e un pari. Relativamente alla moderna quarta serie, ... 🔗m.tuttoreggina.com