Reggina attesa dall’ultima partita della regular season mister Trocini ci crede

© Reggiotoday.it - Reggina attesa dall’ultima partita della regular season, mister Trocini ci crede Reggina è attesa dall’ultima partita della regular season del campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campo della Sancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa. 🔗 Ladel campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campoSancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa. 🔗 Reggiotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci crede - La Reggina è attesa dall’ultima partita della regular season del campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campo della Sancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa... 🔗today.it

Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci crede - La Reggina è attesa dall’ultima partita della regular season del campionato di serie D, in programma domenica (inizio ore 15.00) sul campo della Sancataldese. Per centrare l'agognata promozione, la formazione amaranto dovrà vincere e sperare che la capolista Siracusa non faccia lo stesso in casa... 🔗reggiotoday.it

Roma, mondo stravolto dall’ultima sosta: Champions più vicina - La Roma di Claudio Ranieri ha riscritto la propria storia di quattro mesi, un racconto che va da sosta a sosta, tra cadute e risalite. Il 10 novembre la squadra crollava contro il Bologna, in una partita che sanciva l’addio a Ivan Juric e lasciava i giallorossi impantanati nei bassifondi della classifica. Oggi, i giallorossi sono a soli quattro punti dalla zona Champions, dopo aver superato il Cagliari per 1-0 con un gol di Dovbyk. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci crede; Reggina attesa dall’ultimo partita della regular season, mister Trocini ci crede; Reggina attesa dal Locri, venduti tutti gli 800 biglietti del settore ospiti; Non solo Reggina, ore di attesa in casa Cosenza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Reggina chiamata a vincere sempre - Da parte amaranto c’è tutta l’intenzione di far sudare la promozione ai siciliani fino all’ultima partita ... Discorso valido anche per la Reggina che attende di capire se per Paternò ... 🔗msn.com

Reggina-Favara: annullata la ‘Giornata Amaranto’. Si attende il grande pubblico - AS Reggina 1914 comunica ... con il CastrumFavara – ultima gara casalinga della stagione regolare – non verrà osservata la prevista “Giornata Amaranto”. La decisione, condivisa da tutte le componenti ... 🔗citynow.it

La Reggina si allena con fiducia, cresce l’attesa verso il derby di Lamezia contro il Sambiase - a quattro lunghezze dalla “maglia rosa”, attesa da un impegno agevole. Ospiterà, infatti, il Castrumfavara, mentre il match più complicato toccherà alla Reggina che, nonostante la forza dei ... 🔗msn.com