Reggiana sconfigge la squadra di Mandelli | analisi delle prestazioni dei giocatori

GAGNO 5,5 Sul gol di Portanova si fa sorprendere sul suo palo, su quelli di Girma e Gondo non può fare gran che.MAGNINO 5 Nell'azione del gol decisivo non contrasta adeguatamente Girma che può servire Gondo.ZARO 5 In difficoltà quasi costante, sulle ultime due reti della Reggiana ahinoi ci mette del suo. In fase di ripartenza è quasi sempre impreciso.CAUZ 6 Inizio con qualche errore, si riscatta a fine primo tempo col gran colpo di testa che genera l'autorete di Bardi. Esce per un colpo ricevuto. (26' st Vulikic 5,5 Non entra nemmeno malissimo in partita, poi si fa aggirare da Gondo sul gol decisivo).BEYUKU 6 (foto) Uno dei pochissimi a salvarsi, peccato che la voglia che mette sul campo sin dai primi minuti non trascini i compagni di squadra.GERLI 5 Una delle gare più insipide della stagione.

Modena, Mandelli: "Salernitana squadra con dei valori che ha trovato una sua quadratura. L'ambiente ci deve essere di stimolo" - Domani alle 15 il Modena sarà impegnato sul campo della Salernitana, i canarini sono alla ricerca di punti per confermare la buona posizione in classifica e invertire la rotta dopo il pari casalingo con il Cosenza, arrivato dopo un primo tempo insufficiente. Anche i campani sono in zona... 🔗modenatoday.it

Modena, Mandelli: "Catanzaro squadra difficile. Rimesso il focus sull'obbiettivo salvezza" - Al rientro dalla sosta il Modena si troverà davanti il Catanzaro, partita da non sbagliare vista la classifica molto corta che vede i playout distanti solo 3 punti. I calabresi vengono da una larga vittoria nel derby e stanno spingendo per cercare di ottenere il 4° posto ai danni della Cremonese... 🔗modenatoday.it

Pisa domina contro la Reggiana: Inzaghi guida la squadra alla vittoria - SEMPER 6 Rischia soltanto dopo pochi minuti, quando Girma alza troppo la mira dal limite. Poi ancora una volta fa da spettatore non pagante. CALABRESI 7 Viene tolto dalla naftalina dopo tre mesi esatti dalla sua ultima da titolare. Non fa rimpiangere lo squalificato Canestrelli, piazzando la verticale per Moreo in occasione del primo gol. RUS 6,5 Mette piede in campo e cala il tris. Il Var gli annulla la gioia con eccessiva puntigliosità. 🔗sport.quotidiano.net

Modena Reggiana 2-3: derby ai granata. I gialloblù non fanno la storia - La giornata canarina è storta, la fase difensiva lascia a desiderare. Poi l’espulsione di Pedro Mendes nel finale lascia anche i gialli in dieci ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Derby Modena-Reggiana: Opportunità Cruciale per i Playoff e la Stagione - Il derby tra Modena e Reggiana offre al Modena l'opportunità di cambiare la stagione e puntare ai playoff grazie a Mandelli. 🔗msn.com