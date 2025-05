Regge il mercato del lavoro negli Stati Uniti

© Ilfoglio.it - Regge il mercato del lavoro negli Stati Uniti negli Stati Uniti il mercato del lavoro sta Reggendo meglio del previsto. Secondo il report del Dipartimento del lavoro, il primo . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Il colpo dei dazi di Trump sull’occupazione ancora non si è visto,ildelstando meglio del previsto. Secondo il report del Dipartimento del, il primo . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Università, Peruffo (Luiss): “Formazione su misura per esigenze mercato lavoro” - (Adnkronos) – In una Campania in crescita, ma ancora segnata dal fenomeno della fuga di talenti, il legame tra formazione universitaria e sviluppo economico diventa cruciale. Se ne è discusso presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriale Napoli, durante l’evento 'Muoversi nelle professioni e sul territorio', promosso dalla Luiss e dedicato alle lauree magistrali dell’Ateneo. “La Luiss […] L'articolo Università, Peruffo (Luiss): “Formazione su misura per esigenze mercato lavoro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Controlli dell'Ispettorato del lavoro al mercato di piazzale Matteotti: sospesa un'attività - Nella giornata di domenica, la Polizia Locale - Nucleo di Vigilanza Commerciale, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, ha effettuato un intervento di controllo presso il mercato settimanale di Piazzale Matteotti, nel quartiere Oltretorrente, per verificare la regolarità delle attività... 🔗parmatoday.it

Una strage senza fine: nel 2024 i morti sul lavoro sono stati 1090. E nel 2025 già 101 vittime, l’ultima ieri, in una cava di Massa - L’ultima vittima del lavoro si chiamava Paolo Lambruschi, aveva 59 anni e faceva il camionista. Ha perso la vita ieri per un incidente nella cava di marmo di Miseglia a Carrara. Paolo è morto la mattina della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un tragico paradosso. Ma non così inaspettato, se si leggono i numeri della strage quotidiana: nel 2024 i morti sono stati 1.090, conteggia l’Anmil (l’Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) sulla base dei dati provvisori dell’Inail e quasi 590mila le denunce di infortunio. 🔗lanotiziagiornale.it

Lavoro negli Stati Uniti: le offerte ai minimi, il raffreddamento del mercato - (Investireoggi -) Il mercato del lavoro negli Stati Uniti segna un’eccezionale crescita, superando le previsioni per il secondo mese consecutivo, mentre l’economia americana continua la sua ... 🔗informazione.it

Mercato del lavoro statunitense: tasso di disoccupazione sale al 4,1% - Il mercato del lavoro negli Stati Uniti mostra segnali di lieve rallentamento. Il più recente rapporto sull'occupazione indica che il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, segnando un incremento ... 🔗businesscommunity.it

