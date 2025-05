Referendum su lavoro e cittadinanza | Landini critica la scarsa informazione

© Quotidiano.net - Referendum su lavoro e cittadinanza: Landini critica la scarsa informazione scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il Referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i Referendum". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinque Referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. "E' importante esser qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia". 🔗 "C'è un problema di. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un', tante persone non sanno che c'è il", "oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C'è una parte di Paese che non sa che ci sono i". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, coi giornalisti al mercato di piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa toscana oggi per invitare a votare Sì ai cinquesudell'8-9 giugno. "E' importante esser qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia". 🔗 Quotidiano.net

Referendum su lavoro e cittadinanza: Maurizio Landini in piazza a Pisa - Sabato 3 maggio Maurizio Landini, Segretario Generale della Cgil, sarà in Toscana per partecipare a iniziative per 5 Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno. Si recherà precisamente a Lucca, alle 10 in piazzale don Baroni, dove incontrerà cittadini e cittadine al mercato e alle...

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell'8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente...

Referendum su lavoro e cittadinanza, costituito il comitato promotore nella sede della Cgil - Nella sede della Cgil di Agrigento si è costituito il Comitato provinciale promotore del referendum sul lavoro e cittadinanza per il quale si voterà in data 8 e 9 giugno. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere e sostenere il processo di consultazione popolare in vista del...

Referendum, Landini: sono per il futuro dei giovani, troppo precariato e salari troppo bassi - "Perché facciamo questi referendum?" Ha poi spiegato Landini. "Perché per i giovani è un disastro, c'è una precarietà senza fine, ci sono salari troppo bassi, si muore sul lavoro. Quindi è il momento ...

Landini, 'parte del Paese non sa che ci sono i referendum' - "C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è importante informare le per ...

Referendum, Landini e Magi scrivono a Piantedosi: proroga per il voto dei fuorisede - "Spostare almeno di 24 ore il termine per iscriversi fissato per domani domenica 4 maggio, una giornata festiva" ...