Referendum proroga al 5 maggio per richiedere il voto fuori sede

© Unlimitednews.it - Referendum, proroga al 5 maggio per richiedere il voto fuori sede proroga del termine ultimo per richiedere il voto come fuori sede alle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, fissato per la prossima domenica 4 maggio, una giornata festiva”, il Viminale ha comunicato che i Comuni interessati possono acquisire le domande di ammissione al voto fuori sede che perverranno anche nella giornata di lunedì 5 maggio 2025, in considerazione della scadenza del termine in giorno festivo. Lo rende noto la Cgil.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 ROMA (ITALPRESS) – A seguito della lettera inviata al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per sollecitare “l’urgentedel termine ultimo perilcomealle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, fissato per la prossima domenica 4, una giornata festiva”, il Viminale ha comunicato che i Comuni interessati possono acquisire le domande di ammissione alche perverranno anche nella giornata di lunedì 52025, in considerazione della scadenza del termine in giorno festivo. Lo rende noto la Cgil.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Graduatoria terza fascia ATA: no proroga CIAD e inserimento entro il 5 maggio? Così dicono le bozze riservate del Ministero - Screenshot di documenti riservati del Ministero dell’Istruzione e del Merito stanno circolando già da parecchie ore sui social. Nelle immagini che riportano bozze di decreti con la dicitura “Riservato” sono presenti indicazioni circa le CIAD. L'articolo Graduatoria terza fascia ATA: no proroga CIAD e inserimento entro il 5 maggio? Così dicono le bozze riservate del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Elezioni amministrative: Capaccio e Ispani al voto il 25 e il 26 maggio, indicate anche le date dei referendum - Approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Il primo turno delle comunali è in programma nei giorni 25 e 26 maggio, mentre i... 🔗salernotoday.it

Referendum ed elezioni Comunali negli stessi giorni, seggi aperti 25 e 26 maggio. Come potranno votare i fuorisede per l’election day - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Elezioni, defindendo le date delle prossime tornate elettorali e dando il via libera al voto in due giorni per gli appuntamenti della prossima primavera. Gli italiani saranno chiamati alle urne il 25 e il 26 maggio per le elezioni Comunali, e l’l’8 e 9 giugno per i rispettivi ballottaggi e per i referendum. In tutto, andranno al voto 124 comuni, distribuiti tra regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Referendum, proroga al 5 maggio per richiedere il voto fuori sede; Voto fuorisede, c’è tempo fino al 5 maggio per iscriversi al voto sul referendum; Landini a Piantedosi, proroga per voto referendum fuori sede; Referendum: si potrà votare fuori sede, ma bisogna fare domanda entro il 4 maggio. Ecco come. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Referendum, proroga al 5 maggio per richiedere il voto fuori sede - ROMA (ITALPRESS) - A seguito della lettera inviata al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per s ... 🔗italpress.com

Referendum,domande per voto fuori sede possibili fino lunedì 5/5 - Ci sarà tempo anche lunedì 5 maggio per chiedere di votare 'fuori sede' a Roma per i referendum abrogativi dell'8 e il 9 giugno prossimi. (ANSA) ... 🔗msn.com

Referendum, possibile presentare domande per votare 'fuori sede' a Roma anche il 5 maggio - Ci sarà tempo anche lunedì 5 maggio per chiedere di votare “fuori sede” a Roma per i referendum abrogativi dell’8 e il 9 giugno prossimi. Infatti, tutti coloro che, pur residenti in comuni al di fuori ... 🔗adnkronos.com