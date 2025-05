Referendum | Più Europa sollecita Meloni a incoraggiare il voto

© Quotidiano.net - Referendum: Più Europa sollecita Meloni a incoraggiare il voto Referendum ci aspettiamo che la presidente Meloni almeno dica: 'Andate a votare'. Credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo". E' l'appello che il segretario di Più Europa Riccardo Magi lancia da Cagliari in vista dei Referendum dell'8 e 9 giugno. "Proprio Meloni, negli anni scorsi, quando era all'opposizione, attaccava i governi che non favorivano la partecipazione - osserva - Li attaccava perché antidemocratici e perché censuravano i Referendum. Era accaduto con il Referendum sulla giustizia, era accaduto con il Referendum sulle trivelle che lei aveva sostenuto. Beh, oggi non dice nulla". 🔗 'Suici aspettiamo che la presidentealmeno dica: 'Andate a votare'. Credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo". E' l'appello che il segretario di PiùRiccardo Magi lancia da Cagliari in vista deidell'8 e 9 giugno. "Proprio, negli anni scorsi, quando era all'opposizione, attaccava i governi che non favorivano la partecipazione - osserva - Li attaccava perché antidemocratici e perché censuravano i. Era accaduto con ilsulla giustizia, era accaduto con ilsulle trivelle che lei aveva sostenuto. Beh, oggi non dice nulla". 🔗 Quotidiano.net

