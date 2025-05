Referendum dell' 8-9 giugno | le domande per il voto dei fuori sede entro il 5 maggio

© Feedpress.me - Referendum dell'8-9 giugno: le domande per il voto dei "fuori sede" entro il 5 maggio domande di ammissione al voto «fuori sede» per i Referendum abrogativi in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno potranno essere presentate entro lunedì 5 maggio : domenica 4 maggio, termine originariamente fissato dall’autorità di governo per la presentazione della domanda, è infatti un giorno festivo e come già disposto dal ministero dell’Interno il termine slitta al primo giorno feriale. 🔗 Ledi ammissione al» per iabrogativi in programma domenica 8 e lunedì 9potranno essere presentatelunedì 5: domenica 4, termine originariamente fissato dall’autorità di governo per la presentazionea domanda, è infatti un giorno festivo e come già disposto dal ministero’Interno il termine slitta al primo giorno feriale. 🔗 Feedpress.me

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nasce a Chieti il comitato provinciale promotore per i referendum dell’8 e 9 giugno - Nasce ufficialmente il comitato promotore provinciale in vista del referendum dell’otto e il nove giugno. Nella sala Torrese della Cgil Chieti la firma del documento che, nei fatti, dà il via alle attività di promozione su tutto il territorio provinciale. Hanno aderito le seguenti associazioni... 🔗chietitoday.it

Futura 2025, la Cgil lancia la campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza - Parte oggi Futura 2025, la due giorni di dibattiti, tavoli tematici e collegamenti con le piazze per aprire ufficialmente la campagna per i referendum sul lavoro, promossi della Cgil, e per quello sulla cittadinanza, promosso da Più Europa. La consultazione referendaria si svolgerà i prossimi 8 e 9 giugno. 🔗fanpage.it

Referendum, domande per il voto fuori sede fino al 5 maggio. Chi può richiederlo e come - Il conto alla rovescia in vista del voto sui referendum abrogativi dell’8 e del 9 giugno è già partito. Ma la prima scadenza, almeno per i ... 🔗msn.com

Referendum 8-9 giugno: l'appello per il voto di 40 personalità della ricerca e dell'università - (Teleborsa) - "Oggi due milioni e mezzo di persone di origine straniera vivono da anni in Italia e non hanno il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza. Oggi cinque milioni e mezzo di persone ... 🔗finanza.repubblica.it

Referendum 8 e 9 giugno, per i fuorisede domanda in scadenza il 4 maggio: le novità e come farla online - Studenti e lavoratori fuori sede, oltre a chi si trova fuori dal proprio Comune di residenza per motivi di lavoro, hanno tempo fino a domani, domenica ... 🔗fanpage.it