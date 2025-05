Referendum 8 e 9 giugno per i fuorisede domanda in scadenza il 4 maggio | le novità e come farla online

maggio, per fare domanda per votare al Referendum dell'8 e 9 giugno presso il Comune di domicilio. Dai documenti alle scadenze, ecco cosa c'è sapere. 🔗 Studenti e lavoratori fuori sede, oltre a chi si trova fuori dal proprio Comune di residenza per motivi di lavoro, hanno tempo fino a domani, domenica 4, per fareper votare aldell'8 e 9presso il Comune di domicilio. Dai documenti alle scadenze, ecco cosa c'è sapere. 🔗 Fanpage.it

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl Elezioni: per le Amministrative il primo turno sarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'election day con i referendum dovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9 giugno.

Fuorisede, ecco chi potrà votare a giugno per i referendum - Firenze, 10 aprile 2025 - Al referendum dell'8 e 9 giugno 2025 potranno votare anche i fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Gli elettori e le elettrici fuori sede devono presentare una domanda entro domenica 4 maggio (revocabile poi entro il 14 maggio), al Comune di domicilio temporaneo, utilizzando un apposito modello disponibile online, allegando una copia di un documento di riconoscimento (esempio, carta d'identità), una copia della tessera elettorale (da richiedere al Comune di residenza), una copia di certificazione o documento che attesti la condizione di fuori sede ... 🔗lanazione.it

Via al voto per i fuorisede (anche lavoratori) per i referendum dell’8 e 9 giugno: come e quando fare richiesta - Come annunciato ieri, 14 marzo, il Governo ha deciso che anche i fuori sede potranno esprimere il proprio voto nei referendum previsti per l’8 e 9 giugno senza dover tornare nel comune di residenza. Una novità che riguarda non solo studenti (come avvenuto alle scorse elezioni europee) ma questa volta anche i lavoratori. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto Elezioni, che introduce una modalità di voto dedicata a chi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in una residenza temporanea diversa dalla propria. 🔗ilfattoquotidiano.it

