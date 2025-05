Referendum 2025 Landini | Una parte del Paese non sa che ci sono

© Lapresse.it - Referendum 2025, Landini: “Una parte del Paese non sa che ci sono” Referendum. C’è un problema di scarsa informazione“. Lo ho detto oggi il segretario della Cgil Maurizio Landini a margine di una iniziativa per il Sì al Referendum tenuta a Lucca. Landini ha poi spiegato che “oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C’è una parte di Paese che non sa che ci sono i Referendum. Facciamo questi Referendum perché per i giovani è un disastro, c’è una precarietà senza fine, ci sono salari troppo bassi, si muore sul lavoro. Quindi è il momento di provare a cambiare questa situazione. La maggioranza delle morti sul lavoro – ha proseguito il segretario Cgil – riguardano persone che sono precarie o che lavorano in aziende in appalto o subappalto. 🔗 “Finora le tv e i giornali non hanno fatto un’informazione, tante persone non sanno che c’è il. C’è un problema di scarsa informazione“. Lo ho detto oggi il segretario della Cgil Maurizioa margine di una iniziativa per il Sì altenuta a Lucca.ha poi spiegato che “oggi siamo qui perché è importante informare le persone visto che non tutti lo stanno facendo. C’è unadiche non sa che ci. Facciamo questiperché per i giovani è un disastro, c’è una precarietà senza fine, cisalari troppo bassi, si muore sul lavoro. Quindi è il momento di provare a cambiare questa situazione. La maggioranza delle morti sul lavoro – ha proseguito il segretario Cgil – riguardano persone cheprecarie o che lavorano in aziende in appalto o subappalto. 🔗 Lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 2025, Conte incontra Landini: “Noi ci siamo” - (LaPresse) “Abbiamo appena concluso un incontro con Landini e altri esponenti della Cgil. Un confronto soprattutto sui quesiti referendari. Ci sarà il referendum per smantellare il jobs act, quattro quesiti sul lavoro l’8 e il 9 giugno come sapete. Li ho filmati subito perché siamo assolutamente favorevoli ad abrogare quelle norme”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini nella sede Cinque Stelle di Roma. 🔗lapresse.it

Referendum 2025, Landini: “L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari” - (LaPresse) – “Abbiamo appena incontrato il Movimento 5 Stelle che ha dichiarato la loro volontà e il loro impegno a fare la campagna elettorale e a lavorare per invitare le persone a partecipare al voto” così il segretario generale Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro con il M5S nella loro sede di Via di Campo Marzio a Roma. “Abbiamo naturalmente considerato questo un punto particolarmente importante e per quello che ci riguarda abbiamo chiesto anche al M5S di fare le pressioni dovute sia nei confronti della Rai sia nei confronti di tutti gli organi di informazione perché sia svolto ... 🔗lapresse.it

Referendum 2025, Magi e Landini a Palazzo Chigi: “Da governo ipotesi urne 8-9 giugno. Apertura sul voto agli studenti fuori sede” - Prima un flashmob davanti alla Camera dei deputati, poi l’incontro a Palazzo Chigi tra una delegazione a rappresentanza dei comitati promotori, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Al termine dell’incontro Riccardo Magi, segretario di +Europa e Maurizio Landini, numero uno della CGIL si sono fermati a parlare con i cronisti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Morti sul lavoro e aumento della povertà tra chi lavora, Landini: referendum 8 e 9 giugno per invertire la rotta; Landini: “Diritto al lavoro e alla cittadinanza condizioni per una vera democrazia”; Referendum 2025, Conte incontra Landini: “Noi ci siamo”; Referendum 2025, Landini: «L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Landini, 'parte del Paese non sa che ci sono i referendum' - (ANSA) - LUCCA, 03 MAG - "C'è un problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto un'informazione, tante persone non sanno che c'è il referendum", "oggi siamo qui perché è im ... 🔗msn.com

“Al referendum serve il quorum”, il segretario Cgil Landini al mercato invita a votare. “Ascoltiamo anche le critiche” - “Oggi c’è troppa precarietà, salari troppo bassi e si muore a lavoro. Per i giovani è un disastro” In un mercato Don Baroni gremito stamani (3 maggio) è arrivato il segretario nazionale della Cgil Mau ... 🔗luccaindiretta.it

Referendum, Landini: sono per il futuro dei giovani, troppo precariato e salari troppo bassi - “Perché facciamo questi referendum?” Ha poi spiegato Landini. “Perché per i giovani è un disastro, c’è una precarietà senza fine, ci sono salari troppo bassi, si muore sul lavoro. Quindi è il momento ... 🔗controradio.it