Reddito di cittadinanza denunciati 9 furbetti | percepiti 100mila euro non dovuti

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto, della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta hanno eseguito specifici controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del "Reddito di cittadinanza". Gli accertamenti svolti dai Finanzieri jonici hanno interessato "target" che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e attraverso l'esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi da mirate attività info-investigative svolte con l'ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l'INPS. Al termine delle indagini la Guardia di Finanza ha segnalato all'Autorità Giudiziaria 9 soggetti, risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 100 mila euro, ed ha richiesto l'emissione di un provvedimento di sequestro di tali somme.

