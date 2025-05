Recupero del veliero Bayesian i due pontoni a Termini Imerese

© Feedpress.me - Recupero del veliero Bayesian, i due pontoni a Termini Imerese Termini Imerese. Stamani arriverà il pontone principale: quello che eserciterà la forza per recuperare il relitto. Da lunedì, come previsto, via alle operazioni di Recupero del Bayesian, il mega-yacht affondato lo scorso agosto a Porticello: 7 persone hanno perso la vita, 15 salvate; tre indagati per la tragedia. Sia il pontone. 🔗 Il primo pontone (Hebo Lift 2), di supporto, è da ieri al porto di. Stamani arriverà il pontone principale: quello che eserciterà la forza per recuperare il relitto. Da lunedì, come previsto, via alle operazioni didel, il mega-yacht affondato lo scorso agosto a Porticello: 7 persone hanno perso la vita, 15 salvate; tre indagati per la tragedia. Sia il pontone. 🔗 Feedpress.me

Naufragio Bayesian, c'è la data del recupero del veliero affondato: il piano per riportarlo a galla - Il recupero per riportare a galla il veliero Bayesian durerà dal 20 aprile al 10 maggio e servirà per chiarire le cause del naufragio 🔗notizie.virgilio.it

Bayesian, il 28 aprile iniziano le operazioni di recupero del veliero: hotel e b&b presi d'assalto da turisti e giornalisti - Previsto l'arrivo di oltre 500 persone. Tra loro diversi appassionati di immersioni che proveranno ad avvicinarsi fino al limite consentito dalla guardia costiera per catturare immagini del relitto 🔗tgcom24.mediaset.it

Naufragio Bayesian, al via le operazioni di recupero del veliero affondato a Palermo - Inizieranno il prossimo mercoledì 30 aprile le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero del magnate miliardario britannico Mike Lynch affondato a largo di Porticello (Palermo) la notte del 19 agosto 2024. A comunicarlo è stata la Capitaneria di Porto di Palermo, dopo due rinvii: un’operazione, che si annuncia complessa, che potrebbe aiutare gli investigatori a fare luce sulle cause e le dinamiche di quel misterioso naufragio che causò la morte di sette persone. 🔗ilfattoquotidiano.it

Recupero del veliero Bayesian, i due pontoni a Termini Imerese - Ieri l’arrivo del primo “galleggiante” (Hebo Lift 2): sarà di supporto alla grande “chiatta” da 5695 tonnellate (Hebo Lift 10) salpata da Rotterdam. Da lunedì si entra nel vivo ... 🔗msn.com

Porticello, al via le operazioni di recupero del relitto del Bayesian - Sono cominciate ufficialmente oggi le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero del tycoon britannico Mike Linch affondato nel giro di pochi minuti la notte del 19 agosto scorso davanti alla ... 🔗rainews.it

Inizia il recupero del veliero Bayesian affondato a Porticello - Operazioni complesse per riportare in superficie il maxi yacht di Mike Lynch, affondato ad agosto durante una tempesta ... 🔗laregione.ch