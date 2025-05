Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo

© Ilfattoquotidiano.it - Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo dopo quasi 70 ore dall’avvio delle ricerche e oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi dei due vigili del del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, si sono appena concluse le operazioni di recupero delle loro salme che verranno ora trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti”. A renderlo noto, la sindaca Rosalina Di Giorgio in un post sulla pagina Facebook del Comune abruzzese.Nella serata dello scorso 1 maggio erano stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del fuoco scivolati in una forra del fiume Avello nel corso di un’escursione in località Balzolo. Il recupero delle loro salme era stato però particolarmente difficoltoso. Oltre al Soccorso alpino, era stato attivato anche l’intervento di un gruppo operativo dei vigili del fuoco specializzato in tecniche di soccorso di derivazione alpinistica, proveniente dal Veneto. 🔗 “L’amministrazione comunale di Pennapiedimonte comunica che,quasi 70 ore dall’avvio delle ricerche e oltre 50 ore dall’individuazione deidei duedel delNico Civitella ed Emanuele Capone, si sono appena concluse le operazioni di recupero delle loro salme che verranno ora trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti”. A renderlo noto, la sindaca Rosalina Di Giorgio in un post sulla pagina Facebook del Comune abruzzese.Nella serata dello scorso 1 maggio erano stati individuati dai soccorritori idei duedelscivolati in una forra del fiume Avello nel corso diin località Balzolo. Il recupero delle loro salme era stato però particolarmente difficoltoso. Oltre al Soccorso alpino, era stato attivato anche l’intervento di un gruppo operativo deidelspecializzato in tecniche di soccorso di derivazione alpinistica, proveniente dal Veneto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vigili del fuoco morti in Abruzzo. Recuperate le due salme dopo 50 ore - Nico Civitella ed Emanuele Capone erano scesi in cordata con altri due colleghi nella gola del fiume Avello, in piena per lo scioglimento delle nevi 🔗repubblica.it

Una misteriosa malattia uccide 50 persone: "La morte arriva dopo 48 ore dalla comparsa dei sintomi" - Sarebbe una malattia misteriosa la causa della morte di più di 50 persone nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc), secondo i medici nel Paese e le autorità sanitarie mondiali. L'elevato numero delle vittime fa suonare i campanelli di allarme di ricercatori ed esperti della sanità mondiale... 🔗europa.today.it

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗ilpiacenza.it

Cosa riportano altre fonti

Emanuele Capone e Nico Civitella, recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante l'escu; Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo; Recuperati i corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco morti durante un'escursione; Recuperati i corpi di Emanuele e Nico, i due vigili del fuoco morti a Pennapiedimonte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo - La sindaca di Pennapiedimonte: "Dopo oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi di Nico Civitella ed Emanuele Capone, comunico che si sono appena concluse le operazioni di recupero delle loro salme" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Vigili del fuoco morti: salme recuperate dopo 50 ore - Dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall'individuazione dei corpi sono state recuperate le salme dei vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, m ... 🔗ansa.it

Emanuele Capone e Nico Civitella, recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante l'escursione - Sono stati finalmente recuperati i corpi di Nico Civitella ed Emanuele Capone, i due vigili del fuoco 42enni del Comando provinciale di Chieti, morti nella forra del fiume Avello, a ... 🔗ilmattino.it