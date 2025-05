Recuperati con l' elicottero i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino

© Agi.it - Recuperati con l'elicottero i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino Recuperati i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è riuscita a raggiungere, attraverso un accesso laterale, il punto in cui erano state ancorate le barelle contenenti i corpi dei due escursionisti, nella giornata di giovedì. I tentativi di accesso da monte, effettuati nei giorni scorsi, si erano rivelati impraticabili a causa delle condizioni relative alla portata della forra. Sulla verticale del punto di ancoraggio si sono posizionate le squadre composte da specialisti in soccorso alpinistico e fluviale dei vigili del fuoco supportate da droni, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e soccorritori della Guardia di finanza. Attraverso complesse manovre alpinistiche, le barelle sono state traslate fino a una zona più accessibile. 🔗 AGI - Sono statidei duedelnel. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è riuscita a raggiungere, attraverso un accesso laterale, il punto in cui erano state ancorate le barelle contenenti idei due escursionisti, nella giornata di giovedì. I tentativi di accesso da monte, effettuati nei giorni scorsi, si erano rivelati impraticabili a causa delle condizioni relative alla portata della forra. Sulla verticale del punto di ancoraggio si sono posizionate le squadre composte da specialisti in soccorso alpinistico e fluviale deidelsupportate da droni, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e soccorritori della Guardia di finanza. Attraverso complesse manovre alpinistiche, le barelle sono state traslate fino a una zona più accessibile. 🔗 Agi.it

Se ne parla anche su altri siti

Bloccati sulla parete nord di Cima Trappola: due escursionisti recuperati in elicottero - Nella giornata di oggi, domenica 23 febbraio, due escursionisti sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati in un vaio sulla parete nord di Cima Trappola. In base a quanto riferito dai soccorritori, i due amici della provincia di Vicenza, ovvero un quarantaduenne di Schio e un ventottenne... 🔗vicenzatoday.it

Alpinisti dispersi. Recuperati i corpi dei due amici - Paolo semisepolto. Accanto a pochi metri di distanza, Cristian, completamente sommerso nella neve. Li hanno trovati così, uno vicino all’altro. Ieri pomeriggio i soccorritori del Soccorso alpino sono riusciti a raggiungere e recuperare i corpi di Paolo Belazzi e Cristian Mauri, i due escursionisti brianzoli di 48 anni, di Cambiago il primo e di Vimercate il secondo, che sabato scorso sono morti in Grignetta. 🔗ilgiorno.it

Lecco, due alpinisti bloccati in Grignetta a duemila metri: recuperati con l'elicottero - Lecco, 23 febbraio 2025 – Due alpinisti in difficoltà sono rimasti bloccati in Grignetta. Li hanno recuperati in Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero. La richiesta di aiuto I due stavano risalendo il cosiddetto Pilone centrale verso la cresta. Nell'affrontare un passaggio sono però rimasti incrodati a circa 2mila metri di quota, senza più riuscire a progredire né a ritornare indietro. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Recuperati con l'elicottero i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino; Gran Sasso, recuperati i corpi dei due alpinisti dispersi: le immagini dall'elicottero dei soccorsi; Trovati morti i due escursionisti riminesi dispersi da giorni sul Gran Sasso: confermata l'ipotermia; Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, recuperati i corpi dei due alpinisti morti sulla Grignetta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due Vigili del Fuoco morti sulla Maiella - "L'amministrazione comunale di Pennapiedimonte comunica che, dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall'individuazione dei corpi dei due vigili del del fuoco Nico Civitella ed E ... 🔗msn.com

Recuperati i corpi dei due vigili del fuoco nella forra dell’Avello a Pennapiedimonte - Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è […] ... 🔗ecoaltomolise.net

Recuperati i corpi dei due vigili del fuoco morti nella forra dell’Avello: operazione riuscita dopo giorni di attesa - L’intervento si è concluso oggi con successo grazie a una complessa manovra congiunta tra vigili del fuoco, soccorso alpino e Guardia di Finanza ... 🔗lanuovariviera.it