Recensire un locale non è solo cucina ma è un viaggio come quello di Goethe

La penna di «Bepo» Maffioli non elenca unicamente pregi e difetti dei piatti gustati: tratteggia l'atmosfera che si respira nel ristorante, l'ospitalità dell'oste. Oggi la chiamiamo «experience». E va oltre qualsiasi cibo.

