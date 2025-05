Real Sociedad-Athletic Bilbao il pronostico de LaLiga | sfida per l’Europa si alla combo multigol

© Sololaroma.it - Real Sociedad-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: sfida per l'Europa, si alla combo multigol LaLiga, con il Rayo Vallecano che ha superato per 1-0 il Getafe, alzando il sipario sulla trentaquattresima giornata di campionato. Se il turno andrà a concludersi lunedì, con il posticipo tra Girona e Maiorca, la domenica di calcio spagnolo sarà completata dalla sfida Real Sociedad-Athletic Bilbao, in programma alle ore 21 all'Estadio Municipal de Anoeta, con punti fondamentali in palio per la conquista di un posto in Europa.Padroni di casa che con gli ultimi risultati negativi sono scivolati indietro in classifica, occupando attualmente l'11° posto ma a due sole lunghezze di ritardo da una possibile qualificazione in Conference League. Per evitare di vedere scivolare via questo possibile obiettivo, la Real Sociedad dovrà rialzarsi dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre partite, conquistato con il VillarReal e che ha intervallato le sconfitte contro Alaves e Maiorca.

