Real Madrid Ancelotti | "So cosa devo fare Parlerò del mio futuro dopo il 25 maggio"

Real Madrid-Arsenal LIVE, formazioni ufficiali: Ancelotti non fa rivoluzioni, Valverde a centrocampo - Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria im... 🔗calciomercato.com

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric. Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗ilnapolista.it

Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo - Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un Villarreal-Real Madrid, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa. 🔗sololaroma.it

Real Madrid, Ancelotti, scontro con la stampa: Ho deciso il mio futuro ma lo dirò solo il 25 maggio, inutile insistere - Il tecnico del Real Madrid Ancelotti fa catenaccio e si scontra con la stampa, l'obiettivo è vincere la Liga prima di salutare ma il gap col Barcellona è pesante ... 🔗sport.virgilio.it

Real Madrid, Ancelotti: “Mai una lite in 6 anni col Real, non l’avrò ora” - Le parole dell'allenatore del Real Madrid in conferenza stampa tra futuro e obiettivi alla vigilia della sfida con il Celta Vigo. 🔗gianlucadimarzio.com

Ancelotti 'quando accadrà, addio al Real sarà sempre fantastico' - "Non so cosa succederà, ma qualunque cosa accada, sarà un addio fantastico. Non ho mai litigato con il club in sei anni, né ne avrò uno il mio ultimo giorno, che non so quando sarà. Potrebbe essere il ... 🔗ansa.it