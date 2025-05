Re Carlo reazione durissima alle parole di Harry | Frustrato e sconvolto Salta tutto

L’intervista del principealla BBC rischia di aver chiuso definitivamente ogni spiraglio di riconciliazione con la famiglia reale. Dopo che il tribunale ha confermato la revoca della scorta pubblica durante i suoi viaggi nel Regno Unito, il secondogenito del re ha espresso in diretta televisiva la sua amarezza: “Vorrei tanto riconciliarmi con loro, non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre”. Un appello che, anziché aprire un dialogo, ha acceso ulteriormente gli animi a corte.ReIII avrebbe reagito con frustrazione e turbamentodel figlio, percepite come l’ennesimo attacco pubblico alla monarchia. Una fonte vicina al sovrano ha spiegato ai media britannici che ciò che più lo ha colpito a livello personale è stata la mancanza di rispetto per i principi costituzionali. 🔗 Thesocialpost.it