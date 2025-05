Re Carlo furioso con Harry per l’insistenza sulla scorta Non c’è pace nella famiglia reale

Roma, 3 maggio 2025 – "Frustrato e arrabbiato con suo figlio (Harry, ndr)", così un amico di re Carlo III descrive oggi al The Sun il sentiment del sovrano britannico dopo l'insistenza con cui il secondogenito ha cercato di riavere la scorta, richiesta respinta nuovamente ieri dalla corte d'Appello di Londra. "Sarebbe stato 'costituzionalmente improprio' per il re intervenire nel caso giudiziario. Ma ciò che ha frustrato e sconvolto a un livello più personale Re Carlo è l'incapacità del figlio nel rispettare questo principio", ha spiegato la fonte. Non solo. Non è piaciuto al sovrano neppure lo spreco di denaro pubblico nella causa giudiziaria. La reazione ufficiale di Buckingham Palace sul caso è stata sobria ma netta: "Tutti questi temi sono stati esaminati ripetutamente e meticolosamente dai tribunali, e in ogni occasione è stata raggiunta la stessa conclusione", ha detto un portavoce citato al tabloid britannico.

