Ravenna FC prepara il turnover contro Progresso in vista della semifinale playoff

© Sport.quotidiano.net - Ravenna FC prepara il turnover contro Progresso in vista della semifinale playoff Ravenna rivisto e corretto quello che domani pomeriggio, alle 15, al ‘Weisz’ di Castel Maggiore, affronterà il Progresso, per l’ultimo impegno di regular season. Oltre agli infortunati Lo Bosco e Nappello, mister Marchionni rinuncerà verosimilmente a Onofri, Biagi, Esposito e Rrapaj, tutti in diffida e a rischio squalifica. In vista della semifinale dei playoff, e per avere la rosa ‘pulita’ dal punto di vista disciplinare, la trasferta di domani sarà dunque l’occasione per effettuare un po’ di turnover. I giallorossi torneranno poi in campo domenica 18, al ‘Benelli’, per la semifinale del playoff.La giornata n.38 è stata spezzettata in due per via del ricorso della Zenith Prato, che chiede la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti per aver schierato un giocatore squalificato. 🔗 Sarà unrivisto e corretto quello che domani pomeriggio, alle 15, al ‘Weisz’ di Castel Maggiore, affronterà il, per l’ultimo impegno di regular season. Oltre agli infortunati Lo Bosco e Nappello, mister Marchionni rinuncerà verosimilmente a Onofri, Biagi, Esposito e Rrapaj, tutti in diffida e a rischio squalifica. Indei, e per avere la rosa ‘pulita’ dal punto didisciplinare, la trasferta di domani sarà dunque l’occasione per effettuare un po’ di. I giallorossi torneranno poi in campo domenica 18, al ‘Benelli’, per ladel.La giornata n.38 è stata spezzettata in due per via del ricorsoZenith Prato, che chiede la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti per aver schierato un giocatore squalificato. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

C’è il Cagliari prima del Bayern: Inzaghi prepara il turnover ragionato - Essere in corsa su più fronti non dà il tempo di poterti godere nulla. È il prezzo da pagare, il sacrificio da fare per il raggiungimento di un obiettivo e di una gratificazione superiore. E, allora, dopo l’exploit dell’Allianz Arena, l’Inter mette il Cagliari di sabato nel mirino. Vietato sbagliare, la pressione alle spalle non permette ulteriori rallentamenti come quello visto a Parma. Il momento particolare impone un po’ la solita narrativa in questi casi: difficile e fondamentale allo stesso tempo trovare l’undici iniziale. 🔗ilnerazzurro.it

Cagliari Juve, Thiago Motta prepara un po’ di turnover: due cambi di formazione sono già certi. Chi giocherà - di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, Thiago Motta prepara un po’ di turnover per la trasferta di domani sera in Sardegna: due cambi di formazione già certi. Chi giocherà Archiviata la dolorosa eliminazione in Champions League per mano del Psv per la Juventus è già arrivato il momento di pensare al Cagliari, con la sfida in programma per domani sera alla Unipol Domus. In vista di questo match Thiago Motta prepara un po’ di turnover, anche tenuto conto dei tanti impegni ravvicinati tra Champions League, campionato e Coppa Italia. 🔗juventusnews24.com

Inter-Monza probabili formazioni, chi riposa? Inzaghi prepara il mini turnover - Inter-Monza probabili formazioni. Dopo la vittoria per 0-2 in casa del Feyenoord, l’Inter arriva con fiducia alla sfida di ritorno in Champions League. Prima, però, c’è un altro impegno da affrontare: il match di Serie A contro il Monza, guidato da Alessandro Nesta e ultimo in classifica. I nerazzurri vogliono mantenere il primo posto, approfittando dell’incrocio tra Napoli e Fiorentina. Il Monza, invece, è in grande difficoltà: ha perso sei delle ultime sette partite ed è fermo a 14 punti, a -9 dalla zona salvezza. 🔗ilnerazzurro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ravenna FC prepara il turnover contro Progresso in vista della semifinale playoff; Serata di Coppa, turnover in vista. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ravenna FC prepara il turnover contro Progresso in vista della semifinale playoff - Ravenna FC affronta il Progresso con turnover per la semifinale playoff. Iniziativa educativa con Ariedo Braida. 🔗msn.com

Calcio: Il Ravenna FC si arrende al Lentigione - Il Ravenna FC sconfitto in casa per 1-2 dal Lentigione le reti tutte ... Il Ravenna rimane secondo e si prepara per i playoff. 🔗ravennawebtv.it

Ravenna FC: trasferta toscana per continuare a crederci - Trentesima giornata di campionato e nuovo appuntamento esterno per il Ravenna FC, atteso oggi sul campo del Tau Altopascio per una sfida dal sapore d’alta classifica. I giallorossi, reduci dalla ... 🔗ravenna24ore.it