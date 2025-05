Raspadori | Scudetto? Lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta

© Calcionews24.com - Raspadori: «Scudetto? Lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta» Raspadori, attaccante del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. Scudetto – «Lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta, il miglioramento è stato costante. Dobbiamo . 🔗 Le parole di Giacomo, attaccante del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei contro il Lecce in trasferta Giacomoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole.– «Loun, il miglioramento è stato costante. Dobbiamo . 🔗 Calcionews24.com

Su altri siti se ne discute

Raspadori: «Lo scudetto lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta» - Giacomo Raspadori, l’attaccante del Napoli, che anche oggi si è rivelato fondamentale per il gol messo a segno che ha significato una vittoria fondamentale per la formazione di Conte contro il Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Le parole di Raspadori Quanto è vicino lo scudetto? «Lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta, il miglioramento è stato costante. Dobbiamo ancora fare un piccolo passo, una partita alla volta». 🔗ilnapolista.it

Spinazzola: «Meritiamo lo scudetto perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile» - Dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Le parole di Spinazzola Che giocatore é McTominay? «Il giocatore si vede in campo, posso parlare solo di come è arrivato dal primo giorno. Ragazzo d’oro, sempre col sorriso e grande lavoratore. Siamo fortunati ad averlo». Perché il Napoli meriterebbe di vincere? «Perché dal primo giorno stiamo lavorando con una dedizione incredibile. 🔗ilnapolista.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora del Re e del Jack: Lukaku e Raspadori insieme per lo scudetto” - Gazzetta dello Sport: “Napoli, è l’ora del Re e del Jack: Lukaku e Raspadori insieme per lo scudetto”"> Contro il Lecce Conte rilancia la coppia d’attacco. Una sfida cruciale, nel segno di Lukaku e Raspadori, per continuare la scalata al titolo Per vincere, bisogna segnare. E per sognare ancora lo scudetto, il Napoli deve affidarsi alla sua coppia più atipica e potente: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. 🔗napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Raspadori: «Lo scudetto lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta»; Raspadori: Lo scudetto lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta; POST-GARA Lecce-Napoli - Rrahmani: Vittoria importante, continuiamo così. Raspadori: Lo Scudetto lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta; Raspadori a Dazn: Punizione? L'avevamo provata spesso, lo scudetto è più vicino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lecce-Napoli 0-1, Raspadori: “Dopo questa vittoria scudetto più vicino” - ForzAzzurri.net - Raspadori parla alla fine del match vinto contro il Lecce. Giacomo Raspadori, autore del gol che ha permesso al Napoli di battere il Lecce, è intervenuto ... 🔗forzazzurri.net

Napoli, Raspadori incendia gli animi: “Manca poco allo scudetto” - Nel post partita tra Lecce e Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni l'autore del gol, e man of the match, Giacomo Radpadori ... 🔗gonfialarete.com

Raspadori a DAZN: "L'importante era vincere. Lo schema su punizione? Vi dico che..." - Al termine di Lecce-Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN l'autore del gol vittoria Giacomo Raspadori. Queste le sue parole, riprese da TMW: Quanto è vicino lo Scudetto? Lo stiamo costruendo un oe ... 🔗pianetalecce.it