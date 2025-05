Raspadori | Oggi un pezzettino di Scudetto poi il retroscena sul gol

Raspadori.Si avvicina sempre di più la conclusione della Serie A 202425 con il Napoli che a quota 77 punti ha bisogno degli ultimi 7 punti, necessari per vincere il campionato. Superate le insidie di Via del Mare, gli azzurri dovranno affrontare Genoa, Parma e Cagliari per agguantare il quarto Scudetto della sua storia. A Dazn, hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita Rrahmani e Raspadori.Rrahmani: "Parita difficile, vittoria importante"Il difensore ha raccontato l'unità di tutta la squadra in questa gara, di cui gli azzurri ne sentivano decisamente la pressione:"La partita è stata molto difficile sapendo che avevamo pressione noi, anche loro la avevano che dovevano fare punti. Importante che abbiamo vinto, continuiamo così.

