Raspadori | Mancano tre partite Gol scudetto? Vengono ricordati

Raspadori ha parlato nel post partita di Lecce-Napoli. Il centravanti ha segnato il gol che ha deciso la partita nel primo tempo. Ora Inter a -6.PASSO ALLA VOLTA – Giacomo Raspadori, a DAZN, parla così dopo il gol e la vittoria del Napoli sul Lecce. Azzurri al momento a +6 sull'Inter. Le sue parole: «Di pezzettini ne abbiamo costruiti, Mancano tre partite, siamo alla fine. Non dobbiamo metterci in testa che ce ne sono tre, ma uno alla volta. Gol scudetto? Penso che ci siano dei gol che Vengono ricordati, ma noi facciamo di tutto per vincere partite così. Mai scontato».

