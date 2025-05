Raspadori | Lo scudetto lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta

Raspadori, l'attaccante del Napoli, che anche oggi si è rivelato fondamentale per il gol messo a segno che ha significato una vittoria fondamentale per la formazione di Conte contro il Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn

Le parole di Raspadori

Quanto è vicino lo scudetto? «Lo stiamo costruendo un pezzetto alla volta, il miglioramento è stato costante. Dobbiamo ancora fare un piccolo passo, una partita alla volta».

Questo gol vale quello fatto contro la Juventus che vi ha portato allo scudetto? «Ci sono dei gol che sono importanti, quello che c'è dietro è il lavoro. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà, non abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato ma l'importante era vincere».

Quante volte avete provato quella punizione? «Questa settimana mai, ma in passato avevo provato spesso.

