Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto ma… A gennaio avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Il clamoroso retroscena sull’attaccante

© Juventusnews24.com - Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto ma… A gennaio avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Il clamoroso retroscena sull’attaccante Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto ma. Il retroscena sull’attaccante che era stato accostato alla JuveLa rete di Raspadori lancia il Napoli verso la conquista dello scudetto. L’attaccante, tornato al centro con Conte, era stato accostato anche al calciomercato Juve a gennaio come riportato da Nicolò Schira.PAROLE – «Da possibile partente nel mercato invernale (lo volevano Atalanta, Roma, Juve, WestHam e Ipswich) a uomo in più nella corsa allo scudetto: questa la metamorfosi di Jack Raspadori autore di 5 gol (4 decisivi) e 1 assist (a Monza per il gol-vittoria di McTominay)». .com 🔗 illoma. Ilche era stato accostato allaLa rete diilla conquista dello. L’attaccante, tornato al centro con Conte, era stato accostato anche al calciomercatocome riportato da Nicolò Schira.PAROLE – «Da possibile partente nel mercato invernale (lo volevano Atalanta, Roma,, WestHam e Ipswich) a uomo in più nella corsa allo: questa la metamorfosi di Jackautore di 5 gol (4 decisivi) e 1 assist (a Monza per il gol-vittoria di McTominay)». .com 🔗 Juventusnews24.com

Colpo pesante a Lecce: Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto - Tempo di lettura: 3 minutiUn gol, tanto basta. Ma serve anche cuore, resistenza e un pizzico di fortuna. Il Napoli sbanca Lecce con il minimo scarto e si prende tre punti pesantissimi nella corsa scudetto, consolidando il primato a +6 sull’Inter, in attesa del match di San Siro, a tre giornate dalla fine. A firmare il successo è Giacomo Raspadori, che decide il match con una punizione velenosa al 24’. 🔗anteprima24.it

Napoli, nessuno come Conte: il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto - Antonio Conte ha raggiunto numeri mai ottenuti prima d’ora da nessuno con il Napoli: un dato sta lanciando gli azzurri verso lo Scudetto Napoli, nessuno come Conte: il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto (LaPresse) – SerieANews.comIl Napoli è in volata verso lo Scudetto, mancano solamente 4 giornate e il destino è tutto nelle mani degli azzurri. La squadra ha 3 punti in più rispetto all’Inter, attesa dalla doppia sfida con il Barcellona e dalle partite con Verona, Torino, Lazio e Como in campionato. 🔗serieanews.com

Napoli, Raspadori: "Ko col Como problema mentale. Dobbiamo farci un esame di coscienza verso l'Inter" - L`attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato a Radio Kiss Kiss per iniziare la lunga settimana che porterà al big match Scudetto... 🔗calciomercato.com

Colpo pesante a Lecce: Raspadori lancia il Napoli verso lo scudetto; Raspadori lancia il Napoli: il retroscena riguarda la Juve; Raspadori lancia l'allungo scudetto, il Napoli piega il Lecce; Serie A. Una punizione di Raspadori lancia il Napoli a + 6 dall'Inter, che gioca alle 20.45.

Scotto: "Il Napoli si spiana la strada verso lo Scudetto. Raspadori l'uomo da ricordare" - Il Napoli non si ferma. Nella 35esima giornata del campionato di Serie A la squadra di Conte batte 1-0 il Lecce e si porta momentaneamente a +6 dai nerazzurri in vetta alla classifica. Gli azzurri ... 🔗msn.com

Raspadori lancia l'allungo scudetto, il Napoli piega il Lecce - Una vittoria da scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona ... 🔗msn.com

Contro il Napoli capolista arriva l’ennesima sconfitta, decide una punizione di Raspadori - Pochi secondi ed i partenopei vanno in rete con Lukaku, ma, è tutto fermo per un fuorigioco millimetrico. La partita stenta a decollare ed anzi viene sospesa ... 🔗corrieresalentino.it