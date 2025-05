Raspadori affonda il Lecce il Napoli si avvicina allo scudetto

Lecce - Una vittoria da scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui nerazzurri. Tre punti pesanti a tre giornate dal termine, mentre in zona retrocessione resta

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +6 sull'Inter (per ora) - Missione compiuta, vetta in solitaria confermata e primo tentativo di fuga in attesa della sfida che si giocherà tra poco tra Inter e Verona al Meazza. Il Napoli espugna il Via del Mare di... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. In attacco torna Raspadori - Napoli, 2 maggio 2025 - Dopo un lungo inseguimento, l'operazione sorpasso all'Inter si è ultimata nello scorso turno: nerazzurri ko contro la Roma e Napoli vittorioso a spese del Torino. All'apparenza, il grosso del lavoro è fatto, ma in realtà la trasferta al Via del Mare di Lecce, in programma sabato 3 maggio alle 18, potrebbe rivelarsi una delle ultime trappole all'orizzonte. Le probabili formazioni Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Morente; Krstovic. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, come stanno Anguissa, Lobotka e Raspadori: le condizioni in vista del Lecce - Napoli, quali sono le condizioni di Anguissa, Lobotka e Raspadori? Spuntano novità sullo status dei tre calciatori in vista della partita con il Lecce Filtrano le prime informazioni sulle condizioni di Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Giacomo Raspadori dopo la partita con il Torino di domenica scorsa. I tre azzurri non sono usciti nelle migliori condizioni dal match contro i granata e Antonio Conte spera di riaverli a disposizione per la delicatissima sfida di Lecce. 🔗spazionapoli.it

Raspadori affonda il Lecce, il Napoli si avvicina allo scudetto - LECCE (ITALPRESS) - Una vittoria da Scudetto. Il Napoli vince 1-0 in casa del Lecce grazie alla rete di Raspadori e, in attesa di Inter-Verona, va a +6 sui ... 🔗italpress.com

Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Raspadori uomo partita, Rrahmani brillante. Meret fa una sola parata, ma decisiva. Bene Olivera, Falcone incerto - Lecce-Napoli, match valido per la 35esima giornata di Serie A, si è concluso sul risultato di 0-1. A decidere il match un gol su punizione di Raspadori al 24'. La partita, disputata allo stadio Via ... 🔗eurosport.it

Lecce-Napoli 0-1, le pagelle: Raspadori (6,5) punizione da scudetto, Politano (6,5) instancabile, Helgason (6,5) - Il Napoli vince 1-0 al Via del Mare contro il Lecce e mette un altro mattone verso lo scudetto. Decisiva la punizione di Raspadori nel primo tempo. I pugliesi provano a reagire e sfiorano il pari con. 🔗msn.com