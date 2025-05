Rapine a Bologna arrestati 4 minorenni stranieri Questore | situazione critica

© Imolaoggi.it - Rapine a Bologna, arrestati 4 minorenni stranieri. Questore: “situazione critica” arrestati dopo aver tentato di rapinare quattro persone 🔗 Due minori di origini bengalesi, già noti alle forze dell’ordine, sono statidopo aver tentato di rapinare quattro persone 🔗 Imolaoggi.it

Bologna, rapine violente in negozi: arrestati due somali - Due arresti dei carabinieri per tentate rapine nei negozi. Si tratta di due cittadini somali di 26 e 41 anni I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il presunto autore di una tentata rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale, fuori dal negozio OVS di via dei Mille, dove i militari sono arrivati dopo... 🔗imolaoggi.it

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi - Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa 🔗imolaoggi.it

Furti e rapine ai danni degli anziani: 4 arrestati - Pistoia, 4 aprile 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di quattro persone per più episodi di rapina, furto aggravato e furto con destrezza commessi a Prato, Pistoia e nella provincia. La squadra mobile di Pistoia e il commissariato di Montecatini Terme hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di Pistoia, su richiesta della procura, a carico dei quattro, provenienti dalla zona di Napoli, tra i 24 e i 41 anni di età. 🔗lanazione.it

Altre cinque rapine compiute da giovanissimi. In 4 mesi denunciati 102 minorenni - Una trentina quelli arrestati o fermati. A porta San Donato spruzzato spray al peperoncino contro un uomo per rubargli la collanina d’oro ... 🔗bologna.repubblica.it

Escalation di rapine effettuate da minori a Bologna, situazione critica: arresti e l'allarme del Questore - A Bologna, la Polizia ha arrestato 28 minori per rapine e tentate rapine, evidenziando una crescente emergenza sociale. 🔗virgilio.it

Bologna, l'emergenza dei baby delinquenti: in quattro mesi fermati 102 minori. «Senza freni, violenza e rapine ai passanti» - Boom di denunce da gennaio, 28 arresti per reati da strada. Sono ospitati nelle comunità. Il questore Sbordone: «Posta in gioco altissima, serve lo sforzo di tutti» ... 🔗corrieredibologna.corriere.it