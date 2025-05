Ranieri durissimo sugli stadi in Italia | E’ una vergogna | VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato anche della situazione degli stadi in Italia, un tema sempre caldo e discusso. L'allenatore giallorosso non si è risparmiato.

Ranieri e la burocrazia sugli stadi in Italia: “Una vergogna. C’è chi sbaglia? Che vada in galera” - Ranieri durissimo contro la burocrazia sugli stadi in Italia: “Solo qui, è una vergogna. Ci devono essere dei controlli, se c'è qualcuno che sbaglia che vada in galera, si butti la chiave!".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi è François Letexier, l’arbitro di Italia-Germania: Ranieri lo ha definito “enfant prodige” - Un posto nelle Final Four, ma anche un cammino più abbordabile nelle qualificazioni Mondiali. C’è tanto in palio nel doppio confronto tra Italia e Germania nei quarti di finale di Nations League. Ecco perché la Uefa per il match di andata in programma giovedì sera a San Siro ha scelto uno dei migliori arbitri al mondo: François Letexier, trentasei anni, francese. Ne aveva 26 al debutto in Ligue 1. 🔗sportface.it

Qualcosa di nuovo, anzi d’antico: fu Roma a “inventare” gli stadi moderni. E ora l’Italia accelera - Passare «velocemente» dalle parole ai fatti. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato una serie di misure per favorire la modernizzazione degli stadi. «Entro la primavera 2027 si dovranno aprire gli eventuali cantieri per gli impianti che hanno bisogno di una riqualificazione più o meno significativa. Il Governo sta configurando strumenti finanziari agevolativi e predisponendo la norma per costituire una struttura commissariale, nel rispetto delle esigenze territoriali: serve una cabina di regia unica, con un commissario a capo e dei sub commissari che potrebbero essere i sindaci ... 🔗secoloditalia.it

